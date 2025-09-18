Lifestyle

Θέμης Αδαμαντίδης: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα» παραδέχεται ο τραγουδιστής στην κάμερα

«Τον κάνω τον Σταυρό μου, βέβαια, γιατί πιστεύω» είπε σε άλλο σημείο ο Θέμης Αδαμαντίδης
Θέμης Αδαμαντίδης
Θέμης Αδαμαντίδης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Θέμης Αδαμαντίδης παραδέχτηκε πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή του, μετά την αφιερωματική συναυλία στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, το βράδυ της Τετάρτης (17-09-2025) στο Καλλιμάρμαρο. 

ΟΗ τελευταία γνωστή σχέση του τραγουδιστή ήταν με τη Βαρβάρα Κίρκη, ο χωρισμός με την οποία είχε απασχολήσει έντονα τα media.  Ωστόσο, ο Θέμης Αδαμαντίδης φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν και προχωρά στην προσωπική του ζωή.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο τραγουδιστής παραδέχτηκε: «Είμαι ερωτευμένος το τελευταίο διάστημα».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην πίστη του, σημείωσε: «Τον κάνω τον Σταυρό μου, βέβαια, γιατί πιστεύω. Αισθάνομαι ότι με βοηθάει».

Στη συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο Θέμης Αδαμαντίδης ερμήνευσε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του «ερμηνευτή του λαού» και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

