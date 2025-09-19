Θοδωρής Αθερίδης: «Ο μπαμπάς μου πίστευε ότι θα μου κάνουν κακό οι παπάδες»

Για την αγάπη του για τον Θεό μίλησε ο Θοδωρής Αθερίδης και εξομολογήθηκε ότι ο πατέρας του δεν τον άφηνε να πηγαίνει στο κατηχητικό διότι ήταν κομμουνιστής.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Παρασκευής στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και μίλησε για όλα. Μάλιστα, ο Θοδωρής Αθερίδης επισήμανε ότι αυτό το διάστημα γράφει ένα μυθιστόρημα, ενώ μίλησε και για την εποχή που απομακρύνθηκε από τον Θεό.

«Γράφω ένα μυθιστόρημα. Δεν έχω ξαναγράψει ποτέ, τώρα είμαι κοντά στη μέση περίπου για το πού θα πάω και τι θα κάνω. Όλο το καλοκαίρι στην Αίγινα έγραφα. Δεν μπορεί να μην έχει βιογραφικά στοιχεία. Ο βασικός ήρωας είναι stand up comedian, είναι 35 χρονών, πολύ πετυχημένος, έχει μεγάλη αγωνία γιατί συμβαίνουν πράγματα που δεν θέλω να πω»,

«Ήθελα από παλιά να γράψω αλλά με προλάβαινε η δουλειά. Αυτή τη φορά δεν έχω dead line»

Στην ερώτηση αν θα είχε τη δυνατότητα να ξαναζήσει τη ζωή του αν θα τα έκανε όλα τα ίδια είπε: «Ίδια θα την έκανα. Στρίμωξα πολλά πράγματα από νωρίς στη ζωή μου, τα οποία δεν τα μετάνιωσα. Δηλαδή ο γάμος, το παιδί. Μετά όλη η ζωή που μου ήρθε είναι πολύ καλύτερη από αυτή που φανταζόμουν. Εκεί στα 23 περίμενα να θεωρηθώ ηθοποιός.

Επίσης αναφέρθηκαν στη σειρά «Το δίχτυ» που επιστρέφει στην ΕΡΤ1 και πρωταγωνιστεί σε αυτή ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Επειδή ο Μανούσος (σ.σ. Μανουσάκης) είχε όλη τη σειρά στο κεφάλι του και ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήθελε. Όταν τον χάσαμε έπρεπε να παρθεί μία απόφαση αν θα συνεχιστεί ή όχι η σειρά. Προσφέρθηκα εγώ όταν μου ζητήθηκε αν χρειαζόταν βοήθεια ο Γρηγόρης Καραντινάκης να αναλάβει ένα μέρος της σειράς. Δεσμεύτηκα να το κάνω σε περίπτωση που το χρειαζόταν, αλλά δεν το χρειάστηκε ο άνθρωπος. Υπήρχε ένα plan b γιατί ήταν δύσκολη δουλειά», είπε χαρακτηριστικά.

«Αφού τελειώσαμε την πρώτη σεζόν ένιωσε μία αδιαθεσία, πήγε στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε… Ένα τίποτα είμαστε… Πρέπει να ζούμε το τώρα. Κάνω επιλογή και πηγαίνει το μυαλό μου πάντα στο καλό», εξομολογήθηκε ακόμα ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Όταν έπαθα το εγκεφαλικό έγινε σε κλάσματα δευτερολέπτου», εξομολογήθηκε ακόμα, προσθέτοντας: «Εγώ από χαρακτήρα θέλω να είμαι καλά».

Παράλληλα, ο Θοδωρής Αθερίδης αναφέρθηκε και στην πίστη του στον Θεό.

«Ο μπαμπάς μου ήταν κομμουνιστής δεν ήθελε τέτοια. Η μαμά μου πίστευε αλλά δεν ήταν καμία θεούσα», είπε για τη σχέση της οικογένειάς του με τον Θεό.

«Είχα πάει μια φορά κατηχητικό και το έμαθε ο μπαμπάς μου και μου είπε θα σου σπάσω τα πόδια”. Δεν ήθελε, με άφηνε, πίστευε ότι θα μου κάνουν κακό οι παπάδες», πρόσθεσε γελώντας ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Εγώ στα 16 μου, επειδή είχα μπει στην ΚΝΕ για 5 μήνες, πήρα την απόφαση να είμαι σοβαρός να μην ασχολούμαι με τον Θεό και με τον κομμουνισμό και για 5 μήνες δεν ασχολήθηκα, “ορφάνεψα” και έχασα όλες τις “κεραίες” με το υπερπέραν. Είχα πανικούς, είχα ανάγκη τον Θεό. Δεν καταλάβαινα τι νόημα έχει η ζωή χωρίς Θεό», εξομολογήθηκε ακόμα.