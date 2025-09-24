Θοδωρής Φέρρης: «Ο κόσμος αγαπάει τα τραγούδια μου, μου λένε για τη φωνή μου, οριακά δεν μπορώ να το πιστέψω»

Ο Θοδωρής Φέρρης μίλησε για τη δικαίωση που νιώθει μετά από χρόνια καλλιτεχνικής διαδρομής, τη φιλία με τον Αντώνη Ρέμο και την ευθύνη που φέρει απέναντι στο σχήμα που βρίσκεται κάθε φορά.

Ο γνωστός καλλιτέχνης που ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με το τραγούδι και τα τελευταία ο Θοδωρής Φέρρης βιώνει την αναγνώριση και την επιτυχία έδωσε συνέντευξη την Τετάρτη (24.09.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη.

«Εννοείται πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και όντως νιώθω ότι δικαιώνονται κάποια όνειρα μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που οριακά δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Ο κόσμος αγαπάει τα τραγούδια μου, μου λένε για τη φωνή μου ότι αρέσει πολύ αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω βέβαια», εξομολογήθηκε, αρχικά, ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Η γνωριμία μας με τον Αντώνη Ρέμο μετράει πάνω από 20 – 25 χρόνια. Φυσικά θα συνεχίσω να τον αγαπώ, να τον στηρίζω και να με στηρίζει και τον ευχαριστώ. Η φιλία μας είναι σταθερή», δήλωσε ακόμα.

«Όταν ηγείσαι ενός σχήματος, ούτως ή άλλως, γεμίζεις ευθύνη. Γιατί από αυτό το σχήμα δουλεύουν εδώ πέρα 100 οικογένειες», εξήγησε, εν συνεχεία, ο Θοδωρής Φέρρης στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του ΣΚΑΪ.