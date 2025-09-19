Θοδωρής Μαραντίνης: «Έχω κάνει πρόταση στη Σίσσυ Χρηστίδου να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές»

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά ότι επιθυμεί να βάλει ένα τέλος στη δικαστική διαμάχη που έχει με την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025) και μίλησε για όλα, τονίζοντας ότι θέλει να κάνει μία νέα αρχή στη ζωή του. Παράλληλα, ο Θοδωρής Μαραντίνης εξομολογήθηκε ότι αγαπάει πολύ τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Σίσσυ Χρηστίδου και εξήγησε τους λόγους που δεν ανεβάζει φωτογραφίες τους στα social media.

Η Κατερίνα Καινούργιου ρώτησε τον τραγουδιστή σε τι φάση βρίσκεται η δικαστική αντιδικία με την πρώην γυναίκα του και τότε εκείνος αποκάλυψε ότι επιθυμεί να βάλει τέλος σε αυτήν την ιστορία εξωδικαστικά.

«Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα μία απόφαση μέσα το καλοκαίρι και ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα, να προχωρήσω τη ζωή μου μπροστά. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτό και δεν θέλω να το συζητάω. Έχω κάνει πρόταση (σ.σ. στη Σίσσυ Χρηστίδου) να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό. Ο γιος μας ο μεγάλος είναι 18 ετών, είναι περιττό να μπλέξουμε στον μικρόκοσμο της παιδικής στεναχώριας και του εγωισμού που ίσως παγιδεύει τα ζευγάρια και να προχωρήσουμε μπροστά. Εμένα αυτή είναι η στάση μου από δω και πέρα».

Αμέσως μετά, ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στη συνεπιμέλεια που διεκδικεί μετά το διαζύγιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Προσπάθησα να στηρίξω αυτή τη νέα συνθήκη (σ.σ. της συνεπιμέλειας) που τη θεωρώ πολύ δίκαιη και σωστή ως κανόνα. Μετά από έναν χωρισμό υπάρχουν μεταπτώσεις. Αρχικά μπορεί να υπάρχει θυμός, πόνος, μπορεί να υπάρχει προβληματισμός και αγωνία για το μεγάλωμα των παιδιών, οπότε νομίζω ότι είναι λογικό δύο άνθρωποι να περάσουν από διάφορα. Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος και εγώ αυτό κρατάω τώρα, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά. Είναι η μητέρα των παιδιών μου και αυτό υπάρχει μόνο. Μόνο τα παιδιά μας μπορούν να κρίνουν αν είμαστε καλοί γονείς», σημείωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος για τα παιδιά μου. Είναι χαρούμενα, ευτυχισμένα παιδιά. Τους αρέσει να είναι και με τη μαμά τους και με τον μπαμπά τους», δήλωσε ακόμα για τα παιδιά του.

Η παγίδα των social media και τα λάθη

«Παλαιότερα είχα δημοσιεύει και εγώ κάποιες φωτογραφίες μου με τα παιδιά γιατί είχα πέσει στην παγίδα της εύκολης αποδοχής μέσα από τα social media. Μεγαλώνοντας και προχωρώντας κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι σωστό και έτσι ότι υπήρχε το κατέβασα και δεν ξανά ανέβασα ποτέ. Ακόμα και όταν επλήγη η εικόνα μου ως γονέας, θα μπορούσε μαρκετίστικα να μου κάνει καλό. Θα μπορούσα να πάρω και κάποιες δουλειές, τις οποίες αρνήθηκα παρόλο που ήμουν σε δύσκολη θέση. Δεν θεωρώ ότι είναι σωστό ένας γονιός να χρησιμοποιεί το παιδί του εμπορικά. Στην πράξη είναι παιδική εργασία αυτό. Το παιδί δεν έχει ερωτηθεί για όλο αυτό», είπε χαρακτηριστικά για το γεγονός ότι δεν δημοσιοποιεί φωτογραφίες με τα παιδιά του στα social media.

«Με το που έγινα πατέρας, ξεκίνησα να δουλεύω πολύ με τον εαυτό μου. Ένας γονιός όταν κάνει παιδιά λαμβάνει λευκές ψυχές, οπότε θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να γράψουμε πάνω σε αυτές τις ψυχούλες, πρέπει να το έχουμε δουλέψει. Κανένας γονιός δεν είναι τέλειος. Το σημαντικό είναι να βλέπεις τα λάθη σου και να προσπαθήσεις να τα διορθώσεις», κατέληξε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Έχω κάνει λάθη και ως σύντροφος και ως γονέας και ως καλλιτέχνης και ως φίλος», πρόσθεσε.

«Βγαίνοντας από τον γάμο μου που είχε πολύ δημοσιότητα, κατάλαβα ότι δε θέλω να προβάλλω την προσωπική μου ζωή. Έτσι την προστατεύω όπως και τα παιδιά μου», είπε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής.

«Καλόγερος δεν έχω γίνει», ήταν η απάντησή του Θοδωρή Μαραντίνη στην ερώτηση αν έχει υπάρξει σε σχέση μετά το διαζύγιό του από τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Αν κάτι δεν λειτουργεί είναι πολύ καλύτερο να σταματήσει να υπάρχει», είπε για το διαζύγιό του, τονίζοντας ότι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή του είναι τα δύο του παιδιά.

Τέλος, ο Θοδωρής Μαραντίνης αποφάσισε να βάλει μία άνω τελεία και στους Onirama.

«Υπήρξαν φάσεις στη ζωή μου που έχω κάνει ΄παράλληλα πράγματα και εκτός των “Onirama”. Το συγκρότημα είναι η οικογένειά μου εδώ και 25 χρόνια, είναι αδέλφια μου όλοι. Όλο αυτό ήταν πολύ γεμάτο και μας χάρισε πολύ όμορφες στιγμές, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτώ να κάνω κάτι μόνος μου. Μετά το καλοκαίρι όμως, έχω μπει σε μια φάση που θέλω να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου σε όλα, αρχίζω και ετοιμάζω κάποια πράγματα, τα οποία θα κάνω μόνος μου. Θα μπει μια άνω τελεία στους “Onirama”», αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Νιώθω ότι είναι καλό και αναγκαίο για τη δική μου ψυχή αυτή τη στιγμή να κάνω κάποια πράγματα», πρόσθεσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.