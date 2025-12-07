Θοδωρής Μαραντίνης για Σίσσυ Χρηστίδου: Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα

Ο Θοδωρής Μαραντίνης αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο στην Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «After Dark» και τον Θέμη Γεωργαντά. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι παλαιότερα σκεφτόταν πως δεν θα παντρευτεί ποτέ. Το έκανε όμως με την παρουσιάστρια του Mega και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά. Ο γάμος, η σχέση και το διαζύγιό τους, είχαν απασχολήσει έντονα τα τελευταία χρόνια.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης δεν θέλησε να μιλήσει ανοιχτά για το διαζύγιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ωστόσο σχολίασε: «Κάτι που θα έκανα αν γυρνούσα προς τα πίσω είναι η προσωπική μου ζωή να μείνει προσωπική. Αυτό θα έκανα σε όλους του τομείς και σε όλες τις φάσεις που η προσωπική μου ζωή βγήκε προς τα έξω. Θα προσπαθούσα με κάθε δυνατό τρόπο και με οριοθέτηση να μείνει προσωπική και όχι δημόσια – τηλεοπτική.

Περνώντας στο «εξομολογητήριο» της εκπομπής ο Θοδωρής Μαραντίνης παραδέχτηκε: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ».

«Έχω επιλέξει πλέον οτιδήποτε προσωπικό να μένει στον βαθμό που είναι προσωπικό. Είναι καλό για εμένα, έχω μεγάλα παιδιά, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, περνά μέσα από το πρίσμα και το πώς θα το λάβουν. Σε αυτή τη φάση που είμαι, είναι σημαντικό να παρουσιάζομαι με τη δουλειά μου και όχι με κάτι άλλο».

Η Σίσσυ Χρηστίδου σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο ανέφερε για τον Θοδωρή Μαραντίνη: «Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο διαζύγιο, υπήρχαν μήνες… λίγοι μήνες… τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή τα έλαβα 6 μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν θα μπω σε τόσες λεπτομέρειες να σου πω, γιατί είναι και πράγματα που δεν έχουν γίνει γνωστά, οπότε δεν θα τα κάνω από μόνη μου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης τονίζουν ότι δίνουν μάχες για τα παιδιά τους. Εκείνος διεκδικεί την αποκλειστική επιμέλεια του μεγάλου γιους τους, που πλέον είναι 16 ετών. Η ατμόσφαιρα στο άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη με τον τραγουδιστή να δηλώνει ότι τα παιδιά του, τα μεγαλώνει μία Φιλιππινέζα.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Θοδωρής Μαραντίνης εξέδωσε μία ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι όσα έχουν ακουστεί για τον ίδιο και τα παιδιά του είναι ψευδή και πώς έχει κινηθεί νομικά για να αποκαταστήσει τη δική του αλήθεια, αναφερόμενος -προφανώς- σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Σίσσυ Χρηστίδου στη Φαίη Σκορδά.