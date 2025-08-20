Lifestyle

Θώμη Παληού: Δεν δίνω σημασία στην τοξικότητα στον χώρο της τηλεόρασης, πατάω γερά στα πόδια μου

«Θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ, που με παθιάζει που με γεμίζει σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο»
Η Θώμη Παληού
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Θώμη Παληού στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η παρουσιάστρια με την ενεργή παρουσία στην περιφερειακή τηλεόραση, αναφέρθηκε στις τοξικές συμπεριφορές αλλά και στην πλέον δύσκολη στιγμή που κλήθηκε να διαχειριστεί μέχρι τώρα.

Σε ερώτηση για το πώς φαντάζεται την εξέλιξή της στο χώρο αυτό, η Θώμη Παληού είπε: «Θεωρώ ότι θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ, που με παθιάζει που με γεμίζει σαν επαγγελματία και σαν άνθρωπο. Ο χώρος του δελτίου ειδήσεων είναι συναρπαστικός. Αν υπάρξει χρόνος μπορεί να συνδυάσω και κάποια εκπομπή».

Κατά τη διάρκεια της πορείας σου ήρθες αντιμέτωπη με τοξικές συμπεριφορές στον χώρο αυτό και αν ναι πώς τις αντιμετώπισες;

Και ποιος χώρος δεν έχει τοξικότητα; Δεν δίνω σημασία και πατάω γερά στα πόδια μου.

Κλήθηκες ποτέ να παρουσιάσεις ένα δελτίο ενώ εκείνη την ημέρα μπορεί εσύ να βίωνες μια πολύ δύσκολη συνθήκη;

Το πιο δύσκολο δελτίο μετά από τόσα χρόνια ήταν το πρώτο που παρουσίασα μετά την απώλεια του πατέρα μου την περασμένη άνοιξη. Στο μυαλό μου είχα διαρκώς ότι έχασα τον πιο πιστό μου τηλεθεατή, ότι δεν θα με επαινέσει και δεν θα με συμβουλέψει ξανά για τις συνεντεύξεις μου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άλιμος: Οι διακοπές της... διπλανής πόρτας
«Πιστεύω ότι δώσαμε μια πιο συναισθηματική έννοια στη λέξη “τουρίστας” φέτος, καθώς οι επισκέπτες άρχισαν να έρχονται από τον Απρίλιο και ελπίζουμε μέχρι τον βαθύ χειμώνα», λέει ο δήμαρχος, Ανδρέας Κονδύλης
Άλιμος
Πέτρος Ίμβριος για τον Βασίλη Καρρά: «Μου στάθηκε πολύ, στεναχωρήθηκα που δεν πήγα στη συναυλία του»
«Ο Ζαφείρης Μελάς είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν λαϊκοί τραγουδιστές στη συναυλία και όχι το παρεάκι μίας μόνο δισκογραφικής», σχολίασε
Πέτρος Ίμβριος 1
Newsit logo
Newsit logo