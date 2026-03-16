Τι έτρωγαν οι σταρ στα Όσκαρ 2026 – Το απλό «Snack Box» που έγινε viral και το σημείωμα του Κόναν Ο’ Μπράιεν

Ποπ κορν, νερό, raisinets και καραμέλες περίμεναν τους καλεσμένους κάτω από τα καθίσματά τους στο Dolby Theatre - Δείτε το βίντεο
To κουτί με σνακ στα Όσκαρ

Οι μεγαλύτεροι σταρ του Χόλιγουντ συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (16.03.2026) στο Χόλιγουντ για την τελετή των Όσκαρ 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Ωστόσο το περίφημο «Oscars Snack Box» έγινε viral στο διαδίκτυο, αφού πολλοί θαυμαστές των βραβείων έμειναν έκπληκτοι με το τι έτρωγαν οι παγκόσμιοι σταρ κατά τη διάρκεια της τελετής.

Κάθε καλεσμένος στην 98ή τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ βρήκε κάτω από το κάθισμά του ένα κουτί με σνακ για να το απολαύσει στη διάρκεια της βραδιάς. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι οι διάσημοι θα απολάμβαναν πολυτελείς λιχουδιές, στην πραγματικότητα επρόκειτο απλώς για κλασικά σνακ κινηματογράφου. 

Τα κουτιά κάτω από τα καθίσματά τους περιείχαν ένα σακουλάκι ποπ κορν, ένα μπουκάλι νερό, Raisinets (σταφίδες με επικάλυψη σοκολάτας) και καραμέλες – Mike and Ike’s είτε Junior Mints.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Κόναν ο Μπράιεν, πρόσθεσε και μια χιουμοριστική πινελιά: μέσα σε κάθε κουτί υπήρχε μια επιστολή που περιέγραφε με χιούμορ το λεγόμενο «Moderately Happy Meal» της βραδιάς.

Ειδικότερα έγραφε:

«Αγαπητέ υποψήφιε/-α, plus one, ή seat filler,

Καλώς ήρθες στα Όσκαρ.

Ελπίζω να απολαύσεις αυτό το γεύμα «Κόναν Ο’Μπράιεν».

Αυτά τα σνακς ίσως να μην φαίνονται πολλά, αλλά σε οποιονδήποτε κινηματογράφο θα κόστιζαν 85 δολάρια.

Καλή τύχη απόψη, να περάσεις όμορφα και να θυμάσαι ότι το δυνατό και ενθουσιώδες γέλιο κάνει καλό στην υγεία σου αλλά και την αυτοπεποίθησή μου.

Με εκτίμηση,

Κόναν».

