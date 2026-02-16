Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ημέρα σε καλεί να κινηθείς πρακτικά και οργανωμένα. Οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα απαιτούν ρεαλισμό και καθαρές αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νιώθεις την ανάγκη για σταθερότητα και ασφάλεια, κάτι που σε βοηθά να αποφύγεις περιττά ρίσκα. Μικρές, σταθερές κινήσεις φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από βιαστικές επιλογές.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο σήμερα. Μπορεί να προκύψει μια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις ή θα ανοίξει μια νέα προοπτική.

Το μυαλό σου τρέχει, αλλά χρειάζεται να φιλτράρεις τις πληροφορίες πριν καταλήξεις σε συμπεράσματα. Δώσε προτεραιότητα σε ό,τι έχει πραγματική σημασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής και σε ωθεί να προστατεύσεις την ενέργειά σου. Οικογενειακά ή προσωπικά θέματα έρχονται στο προσκήνιο και ζητούν φροντίδα.

Είναι καλή στιγμή να ακούσεις τη διαίσθησή σου και να μην πιεστείς από εξωτερικές απαιτήσεις. Η συναισθηματική ισορροπία είναι προτεραιότητα.

Λέων: Η ημέρα φέρνει κοινωνική κινητικότητα και επαφές που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες. Έχεις την ευκαιρία να προβάλλεις ιδέες ή να διεκδικήσεις κάτι που θέλεις.

Πρόσεξε μόνο την υπερβολική αυτοπεποίθηση που μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Με τον σωστό τόνο, μπορείς να κερδίσεις υποστήριξη.

Παρθένος: Εστιάζεις σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και πρακτικά ζητήματα. Η οργάνωση και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι τα δυνατά σου σημεία σήμερα.

Μπορεί να χρειαστεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, όμως η συνέπειά σου σε ξεχωρίζει. Απόφυγε την υπερβολική κριτική προς τον εαυτό σου.

Ζυγός: Η ανάγκη για ισορροπία σε καθοδηγεί στις αποφάσεις σου. Μια συζήτηση ή μια νέα πληροφορία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα θέμα.

Ευνοούνται σχέδια που σχετίζονται με εκπαίδευση, ταξίδια ή προσωπική εξέλιξη. Κράτα ανοιχτό μυαλό.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.