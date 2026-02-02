Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και την ανάγκη σου για συναισθηματική ασφάλεια. Αν τελευταία δίνεις περισσότερη ενέργεια στις υποχρεώσεις και στους άλλους, τώρα η ψυχή σου ζητά ισορροπία και ξεκούραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα οικογενειακό ζήτημα ή ανάγκη φροντίδας μπορεί να κορυφωθεί, υπενθυμίζοντάς σου τη σημασία της εσωτερικής ηρεμίας. Άκου τις βαθύτερες ανάγκες σου και δημιούργησε χώρο για ανασύνταξη και ασφάλεια.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία και οι σχέσεις με το άμεσο περιβάλλον αποκτούν ένταση και βάθος. Συζητήσεις, νέα ή μετακινήσεις φέρνουν αποκαλύψεις που μπορεί να αλλάξουν την οπτική σου. Κάτι που απέφευγες να εκφράσεις τώρα ζητά να ειπωθεί.

Η ειλικρίνεια, πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τους άλλους, σε βοηθά να προχωρήσεις, ενώ κάθε συζήτηση ή συνάντηση έχει την ευκαιρία να σε φέρει πιο κοντά στην αλήθεια σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Τα οικονομικά, οι προσωπικές αξίες και η αυτοεκτίμησή σου βρίσκονται στο επίκεντρο. Μπορεί να προκύψουν αποκαλύψεις γύρω από χρήματα ή σημαντικά ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας.

Αν πρόσφερες πολλά χωρίς ανταπόδοση, τώρα νιώθεις έντονη την ανάγκη για ισορροπία και αναγνώριση. Η στιγμή είναι ιδανική για να ενισχύσεις την προσωπική σου αξία, να θέσεις όρια και να αναθεωρήσεις τι πραγματικά αξίζεις στη ζωή σου.

Λέων: Η προσοχή στρέφεται σε σένα και στις προσωπικές σου ανάγκες. Συναισθήματα που είχες αγνοήσει ή καταπιέσει φτάνουν στην επιφάνεια, φέρνοντας ξεκάθαρες συνειδητοποιήσεις.

Είναι περίοδος αυτογνωσίας και επαναπροσδιορισμού, όπου οι επιλογές σου καθορίζουν τα επόμενα βήματα. Πριν πάρεις αποφάσεις, αφιέρωσε χρόνο να νιώσεις και να κατανοήσεις την αλήθεια των συναισθημάτων σου, ώστε οι κινήσεις σου να είναι ειλικρινείς και συνειδητές.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.