Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα ενισχύει την ανάγκη σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, έστω και νοητικά. Ιδέες, συζητήσεις ή σχέδια για το μέλλον σου δίνουν έμπνευση, αλλά χρειάζεται να παραμείνεις ρεαλιστής.

Κάτι που σήμερα φαίνεται μικρό, μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική ευκαιρία αν του δώσεις προσοχή.

Δίδυμοι: Η διάθεσή σου είναι πιο εσωστρεφής και ευαίσθητη. Συναισθήματα, φόβοι ή σκέψεις που κρατούσες μέσα σου έρχονται στην επιφάνεια.

Η μέρα δεν προσφέρεται για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για κατανόηση και ψυχραιμία. Άκου το ένστικτό σου και φρόντισε να προστατεύσεις την ενέργειά σου.

Καρκίνος: Οι σχέσεις και οι συνεργασίες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να χρειαστεί να βάλεις όρια ή να ξεκαθαρίσεις τι περιμένεις από τους άλλους.

Η Δευτέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά αν υπάρχει ισορροπία ή αν δίνεις περισσότερα απ’ όσα λαμβάνεις. Η ειλικρίνεια είναι το κλειδί.

Λέων: Η καθημερινότητα ζητά οργάνωση και υπευθυνότητα. Υποχρεώσεις, εργασία ή θέματα υγείας απαιτούν πρακτική αντιμετώπιση.

Δεν είναι η πιο ξεκούραστη μέρα, αλλά είναι παραγωγική αν κινηθείς με πρόγραμμα. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Παρθένος: Η Δευτέρα έχει πιο ευχάριστη και δημιουργική χροιά. Η ανάγκη για χαρά, συναίσθημα ή έκφραση γίνεται έντονη και σε βοηθά να βγεις από την υπερβολική ανάλυση.

Κάνε κάτι που σε γεμίζει, δώσε χώρο στον αυθορμητισμό και μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι τέλειος.

