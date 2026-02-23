Lifestyle

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

ζώδια

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ατμόσφαιρα της ημέρας σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που σε στηρίζουν. Η κοινωνικότητα αποκτά ζεστό τόνο και οι συζητήσεις σε βοηθούν να δεις τα πράγματα πιο θετικά.

Νιώθεις ασφάλεια μέσα από απλές χαρές και μικρές απολαύσεις. Είναι καλή στιγμή για χαλάρωση και επαναφόρτιση.

Δίδυμοι: Η Καθαρά Δευτέρα σε ωθεί να κατεβάσεις ρυθμούς και να ακούσεις περισσότερο τις ανάγκες σου. Μια μικρή αποστασιοποίηση βοηθά να ξεκαθαρίσεις σκέψεις και στόχους.

Η ηρεμία και η απλότητα φέρνουν διαύγεια. Επαγγελματικά θέματα μπαίνουν σε τάξη όταν εστιάζεις στην ουσία.

Καρκίνος: Η διάθεσή σου είναι πιο αισιόδοξη και ανοιχτή. Αναζητάς χαρά μέσα από ανθρώπους, τη φύση ή μικρές αποδράσεις.

Νέες ιδέες σε εμπνέουν και σου δίνουν ελπίδα για το επόμενο διάστημα. Η επαφή με πρόσωπα που αγαπάς σε γεμίζει συναισθηματικά.

Λέων: Η ημέρα σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Το κλίμα ευνοεί συναισθηματικό καθαρισμό και ειλικρινή σκέψη.

Μπορείς να νιώσεις μεγαλύτερη ηρεμία αν εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου. Οι σχέσεις βαθαίνουν μέσα από ειλικρίνεια.

Παρθένος: Η έμφαση δίνεται στις σχέσεις και στη συνεργασία. Η ανάγκη για αρμονία σε κάνει πιο πρόθυμο/η να ακούσεις και να κατανοήσεις.

Οι συζητήσεις έχουν ουσία και μπορούν να λύσουν παρεξηγήσεις. Είναι κατάλληλη στιγμή για αποκατάσταση ισορροπίας.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
118
113
95
73
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
BAFTA: Η μαύρη κωμωδία «Μια μάχη μετά την άλλη» κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας
Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία «I swear» και η Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία «Hamnet»
Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson και οι ηθοποιοί Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Chase Infiniti ποζάρουν με τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «One Battle After Another» στα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) 2026
Newsit logo
Newsit logo