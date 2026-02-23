Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ατμόσφαιρα της ημέρας σε φέρνει πιο κοντά σε ανθρώπους που σε στηρίζουν. Η κοινωνικότητα αποκτά ζεστό τόνο και οι συζητήσεις σε βοηθούν να δεις τα πράγματα πιο θετικά.

Νιώθεις ασφάλεια μέσα από απλές χαρές και μικρές απολαύσεις. Είναι καλή στιγμή για χαλάρωση και επαναφόρτιση.

Δίδυμοι: Η Καθαρά Δευτέρα σε ωθεί να κατεβάσεις ρυθμούς και να ακούσεις περισσότερο τις ανάγκες σου. Μια μικρή αποστασιοποίηση βοηθά να ξεκαθαρίσεις σκέψεις και στόχους.

Η ηρεμία και η απλότητα φέρνουν διαύγεια. Επαγγελματικά θέματα μπαίνουν σε τάξη όταν εστιάζεις στην ουσία.

Καρκίνος: Η διάθεσή σου είναι πιο αισιόδοξη και ανοιχτή. Αναζητάς χαρά μέσα από ανθρώπους, τη φύση ή μικρές αποδράσεις.

Νέες ιδέες σε εμπνέουν και σου δίνουν ελπίδα για το επόμενο διάστημα. Η επαφή με πρόσωπα που αγαπάς σε γεμίζει συναισθηματικά.

Λέων: Η ημέρα σε καλεί να στραφείς προς τα μέσα και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Το κλίμα ευνοεί συναισθηματικό καθαρισμό και ειλικρινή σκέψη.

Μπορείς να νιώσεις μεγαλύτερη ηρεμία αν εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου. Οι σχέσεις βαθαίνουν μέσα από ειλικρίνεια.

Παρθένος: Η έμφαση δίνεται στις σχέσεις και στη συνεργασία. Η ανάγκη για αρμονία σε κάνει πιο πρόθυμο/η να ακούσεις και να κατανοήσεις.

Οι συζητήσεις έχουν ουσία και μπορούν να λύσουν παρεξηγήσεις. Είναι κατάλληλη στιγμή για αποκατάσταση ισορροπίας.

