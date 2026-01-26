Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει σε άμεση επαφή με τα συναισθήματά σου και ενισχύει την ανάγκη να ακουστείς. Οι σχέσεις λειτουργούν σαν καθρέφτης και σε βοηθούν να δεις καθαρά τι χρειάζεσαι.

Μπορεί να υπάρξει εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη σταθερότητα και την αλλαγή, όμως αν μείνεις πιστή/ος στον εαυτό σου, βρίσκεις ισορροπία.

Δίδυμοι: Η ανάγκη για ξεκούραση και εσωτερική αποφόρτιση γίνεται πιο έντονη. Κάποιες σκέψεις ή συναισθήματα δουλεύονται καλύτερα μακριά από θόρυβο και απαιτήσεις.

Η διαίσθησή σου είναι δυνατή, όμως μπορεί να νιώσεις σύγχυση ανάμεσα στη λογική και στο συναίσθημα. Μικρές παύσεις μέσα στην ημέρα σε βοηθούν να επαναφορτίσεις και να δεις καθαρότερα.

Καρκίνος: Οι φίλοι, οι στόχοι και οι συλλογικές επαφές παίζουν σημαντικό ρόλο. Μπορείς να πάρεις στήριξη ή να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου περισσότερο.

Παράλληλα, ίσως υπάρξει δίλημμα ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και σε όσα ζητούν οι άλλοι. Αν εκφράσεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου, δημιουργείς πιο ουσιαστικές και ειλικρινείς συνδέσεις.

Λέων: Η προσοχή στρέφεται σε επαγγελματικά ή θέματα εικόνας και ευθύνης. Νιώθεις την ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου, αλλά ταυτόχρονα αναζητάς συναισθηματική κατανόηση.

Η πίεση μπορεί να σε κουράσει αν δεν βάλεις όρια. Με ισορροπία ανάμεσα στο καθήκον και στο συναίσθημα, μπορείς να προχωρήσεις με μεγαλύτερη σιγουριά και ηρεμία.

Παρθένος: Η σκέψη σου ανοίγει και αναζητάς νόημα, έμπνευση ή μια διαφορετική οπτική. Ευνοούνται συζητήσεις που διευρύνουν τους ορίζοντές σου και σε βοηθούν να δεις τη μεγάλη εικόνα.

Παράλληλα, μπορεί να νιώσεις εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για έλεγχο και στην ανάγκη να αφεθείς. Η εμπιστοσύνη στη ροή φέρνει ανακούφιση.

