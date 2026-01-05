Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, στην οικογένεια και στη συναισθηματική σου ασφάλεια. Έχεις ανάγκη από σταθερότητα και ήρεμους ρυθμούς και καλό είναι να τους διεκδικήσεις.

Ένα οικογενειακό θέμα μπορεί να σε απασχολήσει, αλλά δίνεται η ευκαιρία για εξομάλυνση και κατανόηση. Μικρές, απλές κινήσεις σου προσφέρουν αίσθηση γείωσης και σιγουριάς.

Δίδυμοι: Η Δευτέρα είναι γεμάτη επαφές, συζητήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Μπορεί να προκύψει μια σημαντική είδηση ή μια συζήτηση που σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τα επόμενα βήματά σου.

Πρόσεξε όμως τη διάσπαση προσοχής και τις βιαστικές υποσχέσεις. Αν οργανώσεις σωστά τον χρόνο σου, η μέρα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα παραγωγική.

Καρκίνος: Τα οικονομικά, τα πρακτικά θέματα και η αίσθηση ασφάλειας βρίσκονται στο προσκήνιο. Η Δευτέρα σε καλεί να ασχοληθείς με εκκρεμότητες που σε βαραίνουν συναισθηματικά.

Μέσα από μικρές αλλά σωστές αποφάσεις, ενισχύεις την αυτοπεποίθησή σου. Είναι καλή στιγμή να θέσεις όρια και να φροντίσεις καλύτερα τις προσωπικές σου ανάγκες.

Λέων: Τα συναισθήματα είναι έντονα και η ανάγκη να εκφραστείς γίνεται ισχυρή. Θέλεις να ακουστείς, να αναγνωριστείς και να πάρεις πρωτοβουλίες.

Πρόσεξε μόνο να μη γίνεις υπερβολικός/η ή απόλυτος/η. Αν διοχετεύσεις την ενέργεια δημιουργικά, η μέρα μπορεί να σου δώσει σημαντική ώθηση σε προσωπικό επίπεδο.

Παρθένος: Η Δευτέρα σε οδηγεί σε πιο εσωστρεφή διάθεση. Είναι ιδανική για παρασκηνιακές κινήσεις, προετοιμασία και οργάνωση χωρίς πίεση.

Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποστασιοποιηθείς λίγο από τους άλλους για να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Άκου το σώμα και τα συναισθήματά σου· η ξεκούραση και η ψυχική αποφόρτιση είναι απαραίτητες.

