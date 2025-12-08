Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Δευτέρα σε στρέφει σε πρακτικά ζητήματα, ιδιαίτερα οικονομικά ή οργανωτικά. Σήμερα θέλεις σταθερότητα, και οι μικρές, μεθοδικές κινήσεις αποδίδουν.

Μια πληροφορία ξεκαθαρίζει ένα θέμα που σε απασχολούσε πρόσφατα. Εστιάζεις στην ασφάλεια και βρίσκεις τρόπους να νιώσεις πιο ήρεμος/ή.

Δίδυμοι: Η ημέρα ξεκινά με μικρή σύγχυση, όμως γρήγορα βρίσκεις καλύτερο ρυθμό. Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο: μια κουβέντα ή μια ιδέα μπορεί να σου δώσει λύση σε κάτι που έβλεπες θολά.

Είναι καλή μέρα για επαφές, ανταλλαγή σκέψεων και ενεργοποίηση σχεδίων που χρειάζονται διαύγεια και ευελιξία.

Καρκίνος: Η Δευτέρα σε ωθεί να ανανεώσεις τη ρουτίνα σου και να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου. Παρότι υπάρχουν περισπασμοί, έχεις διάθεση να σταθείς πρακτικά και να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες.

Μια μικρή αλλαγή ή ένα έξυπνο ξεκαθάρισμα σου δίνει την αίσθηση ότι προχωράς σταθερά.

Λέων: Η ημέρα έχει ζωντάνια και δημιουργικότητα. Άνθρωποι γύρω σου μπορούν να σε εμπνεύσουν, ενώ μια συζήτηση ενισχύει τη διάθεσή σου ή σε κάνει να νιώσεις πιο δυνατός/ή.

Παράλληλα, βρίσκεις κοινό έδαφος με κάποιον που σε στηρίζει, κάτι που λειτουργεί ενθαρρυντικά.

Παρθένος: Η προσοχή σου στρέφεται στο σπίτι, την οικογένεια και ό,τι χρειάζεται σωστή οργάνωση.

Η σκέψη σου είναι καθαρή και πρακτική, διευκολύνοντας λύσεις σε λεπτομέρειες που σε είχαν μπλοκάρει. Μια συζήτηση ή ένα νέο φέρνει ανακούφιση, καθώς νιώθεις πως κάτι μπαίνει στη θέση του.

