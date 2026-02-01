Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Πανσέληνος στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Αν το τελευταίο διάστημα έχεις δώσει προτεραιότητα στις υποχρεώσεις και στους άλλους, τώρα η ψυχή σου ζητά ισορροπία και ξεκούραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα οικογενειακό ή συναισθηματικό ζήτημα μπορεί να φτάσει σε κορύφωση. Άκου τις βαθύτερες ανάγκες σου και φρόντισε τον εσωτερικό σου χώρο.

Δίδυμοι: Έντονα συναισθήματα επηρεάζουν την επικοινωνία και το άμεσο περιβάλλον σου. Συζητήσεις, ειδήσεις ή μετακινήσεις φέρνουν αποκαλύψεις που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα.

Κάτι που απέφευγες να πεις ή να παραδεχτείς ζητά τώρα έκφραση. Η ειλικρίνεια, πρώτα με τον εαυτό σου, σε βοηθά να προχωρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Η Πανσέληνος φωτίζει οικονομικά ζητήματα, προσωπικές αξίες και την αυτοεκτίμησή σου. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις γύρω από χρήματα ή συνειδητοποιήσεις για το τι πραγματικά αξίζεις.

Αν έχεις προσφέρει πολλά χωρίς ανταπόδοση, τώρα νιώθεις την ανάγκη να αποκαταστήσεις την ισορροπία. Είναι κατάλληλη στιγμή να ενισχύσεις την αίσθηση ασφάλειας και προσωπικής αξίας.

Λέων: Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου φέρνει έντονη συναισθηματική φόρτιση και προσωπικές αποκαλύψεις. Ότι είχες αγνοήσει ή καταπιέσει δεν μπορεί πια να μείνει στο σκοτάδι.

Είναι μια στιγμή βαθιάς αυτογνωσίας και επαναπροσδιορισμού. Πριν πάρεις αποφάσεις, δώσε χρόνο στον εαυτό σου να αφομοιώσει όσα νιώθεις.

Παρθένος: Η ανάγκη για απομόνωση, ησυχία και εσωτερική ανασύνταξη γίνεται έντονη. Η Πανσέληνος αποκαλύπτει παρασκηνιακά συναισθήματα, μυστικά ή καταστάσεις που λειτουργούσαν υπόγεια.

Η ξεκούραση είναι απαραίτητη για να επαναφορτιστείς ψυχικά και σωματικά. Άκου τη διαίσθησή σου, γιατί σου δείχνει αλήθειες.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.