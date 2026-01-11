Συμβαίνει τώρα:
Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ημέρα ξεκινά με καθαρή στόχευση και διάθεση να πλησιάσεις ένα σημαντικό σου ζητούμενο. Η μάθηση και η πρακτική εφαρμογή ιδεών σε ωφελούν.

Καθώς η μέρα προχωρά, ενδέχεται να μειωθεί η σιγουριά σου και να αναδυθούν παλιές ανασφάλειες. Μην πιέζεις καταστάσεις· η παρατήρηση και η επαφή με τα αληθινά σου συναισθήματα αποτελούν το πρώτο βήμα για ουσιαστική απελευθέρωση.

Δίδυμοι: Υπάρχει έμπνευση για επαγγελματική εξέλιξη και για βελτίωση μιας στάσιμης κατάστασης. Άφησε πίσω πιέσεις και μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

Καθώς η μέρα εξελίσσεται, χρειάζεται περισσότερη ευαισθησία απέναντι σε σχόλια και αντιδράσεις των άλλων. Απόφυγε την ανάγκη να αποδείξεις κάτι· οι πράξεις σου αρκούν και μιλούν από μόνες τους.

Καρκίνος: Η φαντασία και η έμπνευση σε καθοδηγούν. Μια σχέση ή μια νέα προοπτική ανοίγει δρόμους για ενδιαφέροντα σχέδια. Ωστόσο, μπορεί να εμφανιστεί μια ήπια συναισθηματική ενόχληση σε προσωπικό επίπεδο.

Αντί να την αποφύγεις, η επεξεργασία της θα σε απελευθερώσει. Η αντιμετώπιση των ανασφαλειών ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και σου θυμίζει ότι μπορείς να διαχειριστείς περισσότερα απ’ όσα νομίζεις.

Λέων: Η ημέρα ευνοεί την εσωτερική αναζήτηση και την ουσιαστική αυτοπαρατήρηση. Ωστόσο, μια σχέση ή η στάση κάποιου μπορεί να αγγίξει ευαίσθητα σημεία και να μειώσει προσωρινά το κίνητρό σου.

Δώσε χρόνο μόνο σε όσους το αξίζουν και μην εξαντλείσαι εξηγώντας τον εαυτό σου. Η στροφή προς το σπίτι και την οικειότητα σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παρθένος: Οι σχέσεις και η στήριξη φίλων παίζουν σήμερα καθοριστικό ρόλο. Μπορείς να εμπνευστείς από κάποιον ή να ενθουσιαστείς με μια ιδέα που αξίζει να μοιραστείς.

Παράλληλα, είναι πιθανό να εμφανιστεί αυτοαμφιβολία σχετικά με πρόσφατες επιλογές. Αντί να εστιάζεις στις ανισορροπίες, κάνε μικρές προσαρμογές που θα σε επαναφέρουν στη σταθερότητα.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

