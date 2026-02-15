Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Θέλεις να προχωρήσεις σχέδια και στόχους, αλλά χρειάζεται υπομονή. Η ημέρα φέρνει ενδιαφέρουσες γνωριμίες ή ιδέες που σε ενθουσιάζουν. Έχεις έμπνευση και μπορείς να βρεις λύσεις σε δύσκολα ζητήματα.

Ωστόσο, αργότερα μπορεί να νιώσεις εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στις φιλοδοξίες σου και στην ανάγκη σου για ελευθερία και αυθεντικότητα. Απόφυγε δραματικές αντιδράσεις και πάρε χρόνο να επεξεργαστείς όσα νιώθεις πριν προχωρήσεις σε σημαντικές αλλαγές.

Δίδυμοι: Χρειάζεσαι λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, ώστε να ανανεωθείς και να σκεφτείς καθαρά τα επόμενα βήματα, ιδιαίτερα σε επαγγελματικά θέματα.

Ευνοούνται ο σχεδιασμός και η ενίσχυση σημαντικών σχέσεων. Αργότερα, απρόοπτα ή νέες πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν το πρόγραμμά σου και να σε αποσυντονίσουν. Αντί να εκνευριστείς, δοκίμασε μια νέα προσέγγιση. Μη βιαστείς να μιλήσεις ή να αντιδράσεις αν δεν είσαι βέβαιος/η.

Καρκίνος: Οι συζητήσεις και η ανταλλαγή ιδεών μπορούν να σε εμπνεύσουν και να σε φέρουν πιο κοντά με τους άλλους. Είσαι ανοιχτός/ή σε νέες προσεγγίσεις και μπορείς να χτίσεις γέφυρες επικοινωνίας.

Αργότερα, ίσως υπάρξουν αλλαγές σε σχέδια που θα σε αναστατώσουν. Απόφυγε την παρορμητικότητα και κράτησε σταθερές τις δεσμεύσεις σου. Αν διοχετεύσεις σωστά την ένταση, μπορεί να προκύψουν πρωτότυπες ιδέες.

Λέων: Έχεις τη δυνατότητα να λύσεις διαφορές και να φτάσεις σε συμφωνίες, ακόμη και σε ευαίσθητα θέματα που αφορούν όρια, αξίες ή οικονομικά. Η δίκαιη στάση σου βοηθά.

Ωστόσο, αργότερα μπορεί να προκύψει ένταση με άτομο εξουσίας ή με τον/τη σύντροφό σου. Μην αντιδράσεις από εγωισμό. Αν διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, θα δεις τι χρειάζεται πραγματικά αλλαγή.

Παρθένος: Μπορεί να προκύψει ευκαιρία για συμφιλίωση ή για βελτίωση μιας σχέσης, αρκεί να αφήσεις πίσω παλιά μοτίβα. Η ημέρα συνδυάζει αρμονικά προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες.

Αργότερα, όμως, ενδέχεται να νιώσεις πίεση ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στην ανάγκη σου για ελευθερία. Αν κάτι ανατρέψει τα σχέδιά σου, προσπάθησε να δεις τη θετική πλευρά πριν αντιδράσεις.

