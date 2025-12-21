Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Ήλιος φωτίζει τον πνευματικό σου τομέα έως τις 19 Ιανουαρίου, ανοίγοντας δρόμους για μάθηση, ιδέες και νέες εμπειρίες. Η ανάγκη για αλλαγή σκηνικού και διεύρυνση οριζόντων γίνεται έντονη.

Σήμερα αναδεικνύονται αδυναμίες ή πρακτικά ζητήματα που χρειάζονται διόρθωση. Αν και κουραστικό, ότι αποκαλύπτεται τώρα σε βοηθά να απαλλαγείς από αμφιβολίες.

Δίδυμοι: Ξεκινά ένας πιο εσωστρεφής μήνας έως τις 19 Ιανουαρίου, με έμφαση στο βάθος, την οικειότητα και τα συναισθήματα. Θέματα ψυχολογίας, σχέσεων και κοινών πόρων έρχονται στο προσκήνιο.

Σήμερα μπορεί να νιώσεις μειωμένο ενθουσιασμό στην κοινωνική ζωή. Επανεξέτασε στρατηγικές χωρίς να υπέρ -αναλύεις τα συναισθήματα.

Καρκίνος: Ο Ήλιος απέναντί σου έως τις 19 Ιανουαρίου στρέφει το ενδιαφέρον σε σχέσεις, συνεργασίες και ισορροπίες. Είναι καλή περίοδος για να δεις καθαρά τις προσδοκίες σου από τους άλλους.

Σήμερα ενδέχεται να υπάρξουν εντάσεις ή κριτική, όμως σε βοηθούν να ζυγίσεις σωστά τα υπέρ και τα κατά και να μάθεις από την εμπειρία.

Λέων: Ο Ήλιος ενεργοποιεί τον τομέα της εργασίας, της υγείας και της καθημερινότητας έως τις 19 Ιανουαρίου. Είναι περίοδος βελτίωσης, οργάνωσης και αυτοφροντίδας.

Σήμερα μπορεί να χρειαστεί αναδιάρθρωση σε ρουτίνες ή υποχρεώσεις. Ακόμα κι αν η συνεργασία δεν είναι εύκολη, διαπιστώνεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις και μόνος/η, αντλώντας δύναμη.

Παρθένος: Ο Ήλιος περνά στον τομέα της χαράς, της δημιουργίας και του έρωτα για έναν μήνα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη για έκφραση.

Χόμπι, ρομαντισμός και προσωπική απόλαυση σε ανανεώνουν. Σήμερα συνειδητοποιείς πού σπαταλάς ενέργεια άσκοπα. Μικρές αλλά ουσιαστικές προσαρμογές είναι απαραίτητες.

