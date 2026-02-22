Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ημέρα ενισχύει την ανάγκη για φροντίδα και απόλαυση, ενώ η συνεργασία αποδίδει καρπούς. Δημιουργικές ιδέες βρίσκουν πρακτική εφαρμογή και οι συζητήσεις βοηθούν στην εξέλιξη σχεδίων. Νιώθεις αισιοδοξία και σταθερότητα για το μέλλον, προσελκύοντας θετικές αντιδράσεις.

Ειλικρινείς ανταλλαγές και πράξεις καλοσύνης βελτιώνουν το κλίμα γύρω σου. Η κοινωνικότητα ή μια διαπραγμάτευση μπορεί να εξελιχθεί ιδιαίτερα ευνοϊκά. Η μάθηση και οι νέες εμπειρίες σε εμπνέουν, ενώ η ανοιχτή στάση δημιουργεί ευκαιρίες. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου και αξιοποίησε τις επαφές που σε βοηθούν να δεις πιο μακριά.

Δίδυμοι: Η Σελήνη στρέφει την προσοχή σου στην εσωτερική ισορροπία και η ξεκούραση λειτουργεί αναζωογονητικά. Η κατανόηση προς τους άλλους σε βοηθά να χαλαρώσεις εντάσεις και να δεις καταστάσεις πιο καθαρά. Θέματα οικονομικά ή επαγγελματικά ξεκαθαρίζουν, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή σου.

Αναζητάς άνεση και σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα σκέφτεσαι τρόπους να επενδύσεις σε κάτι ουσιαστικό. Η γενναιοδωρία και η ψυχραιμία φέρνουν θετικές εξελίξεις. Ευκαιρίες για βελτίωση εισοδήματος ή για την ανάπτυξη μιας ιδέας μπορεί να εμφανιστούν, αρκεί να κινηθείς με ρεαλισμό και εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου.

Καρκίνος: Η διάθεσή σου είναι ζεστή και εξωστρεφής, ενώ η στάση σου κερδίζει συμπάθεια και αποδοχή. Ευκαιρίες για πρόοδο εμφανίζονται όταν τολμάς να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου. Η αισιοδοξία σε βοηθά να διεκδικήσεις στόχους και να εκφράσεις ιδέες με αυτοπεποίθηση.

Νέες εμπειρίες ή σχέδια ανοίγουν προοπτικές, ενώ η κατανόηση και η συγχώρεση δυναμώνουν σχέσεις. Η ημέρα ευνοεί την προσωπική προβολή και την αυθεντική έκφραση. Αφήνοντας πίσω παλιά βάρη, νιώθεις πιο ελαφρύς/ά και έτοιμος/η να προχωρήσεις με περισσότερη πίστη στις δυνατότητές σου.

Λέων: Η εσωτερική ηρεμία σε βοηθά να ακούσεις βαθύτερες ανάγκες και επιθυμίες. Η διάθεσή σου είναι ζεστή και γενναιόδωρη, ενώ η προσφορά σου γεμίζει ικανοποίηση. Μια ευχάριστη εξέλιξη ή σύμπτωση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.

Η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια ενισχύουν τις σχέσεις και λειτουργούν θεραπευτικά. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνεσαι στους στόχους σου με μεγαλύτερη σαφήνεια. Είναι καλή στιγμή να οργανώσεις σχέδια και να οραματιστείς το επόμενο βήμα. Η θετική στάση και η ανοιχτότητα δημιουργούν γόνιμο έδαφος για πρόοδο και προσωπική ικανοποίηση.

Παρθένος: Η ημέρα κυλά με περισσότερη ευκολία και εσωτερική ισορροπία. Η διάθεση για συμφιλίωση σε βοηθά να αφήσεις πίσω παλιά βάρη και να βελτιώσεις σχέσεις. Η αισιοδοξία και η καλοσύνη σε κάνουν πιο προσιτό/ή και ενισχύουν τη συνεργασία. Η έκφραση συναισθημάτων ή ιδεών βρίσκει θετική ανταπόκριση.

Ομαδικές προσπάθειες και κοινά σχέδια μπορούν να προχωρήσουν ουσιαστικά. Η εμπιστοσύνη που λαμβάνεις λειτουργεί ως κίνητρο για να εξελιχθείς ακόμη περισσότερο. Είναι κατάλληλη στιγμή να επενδύσεις σε σχέσεις που στηρίζονται στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό.

