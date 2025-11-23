Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Με την αρμονία Ήλιου – Πλούτωνα, μια καλή στρατηγική είναι να κρατήσεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου. Η υπομονή και η ψυχραιμία σου μεταφράζονται σε δύναμη.

Μπορεί να ανακαλύψεις χρήσιμους πόρους ή να δεις ένα θέμα σε βάθος. Εστιάζεις σε ανάπτυξη, βελτίωση και σωστή διαχείριση των πόρων σου. Οι σχέσεις έχουν μια ευχάριστη ένταση που σε κινητοποιεί και ένα κύμα ενθουσιασμού τροφοδοτεί τις δραστηριότητές σου.

Δίδυμοι: Μπορεί να νιώσεις ότι προχωράς σε μια σχέση ή ένα έργο. Ένα κοινό όραμα μπορεί να σε φέρει κοντά σε κάποιον. Με τη διέλευση Ήλιου – Πλούτωνα, η ανάγκη σου να εξελιχθείς, να μάθεις και να διευρύνεις εμπειρίες γίνεται πιο δυνατή.

Μια περιπέτεια ή ένα νέο μάθημα μπορεί να σου δώσει ώθηση. Μπορείς να βελτιώσεις πτυχές της ζωής σου που σε δυσαρεστούν και να συνδεθείς πιο καθαρά με τα κίνητρα και τις επιθυμίες σου.

Καρκίνος: Είσαι σε καλή φόρμα για να δουλέψεις σε κάτι που αγαπάς και να πας ένα βήμα παραπέρα. Με τον Ήλιο και τον Πλούτωνα να συνεργάζονται, μπορείς να αντιμετωπίσεις προκλήσεις που απέφευγες.

Η δύναμη, η διορατικότητα και η προνοητικότητα αυξάνονται. Κατανοείς καλύτερα τη δυναμική μιας σχέσης ή τη σημασία της συνεργασίας. Μπορείς να λύσεις κάτι από το παρελθόν ή να πας ένα έργο σε νέο επίπεδο.

Λέων: Κάποιος ή ένα δημιουργικό έργο μπορεί να σου δώσει έντονη ώθηση αυτοπεποίθησης. Νιώθεις πιο συντονισμένος/η με τις βαθύτερες ανάγκες σου και αυτό βελτιώνει τη διάθεσή σου.

Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να γίνουν μεταμορφωτικές, αφού έχεις διάθεση να κοιτάξεις ουσιαστικά τις αδυναμίες και να βελτιώσεις καταστάσεις. Εκφράζεσαι πιο δυναμικά και ξεκάθαρα.

Παρθένος: Μπορείς να επικεντρωθείς σε ότι θέλεις και να εργαστείς με ουσία, καθώς Ήλιος και Πλούτωνας συνεργάζονται. Είσαι σε άριστη κατάσταση για δουλειά, υγεία και θέματα σπιτιού.

Η απαλλαγή από περιττά βάρη σε απελευθερώνει. Αποκτάς βαθύτερη κατανόηση που σε βοηθά σε πιο έξυπνους τρόπους εργασίας, καλύτερη υγεία ή πιο αρμονικές σχέσεις στο σπίτι.

