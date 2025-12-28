Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Αναζητάς σταθερότητα, θαλπωρή και μικρές απολαύσεις που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Η μέρα ευνοεί όμορφες στιγμές στο σπίτι, καλό φαγητό και ανθρώπους που σου εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Κάτι που σε απασχολούσε συναισθηματικά δείχνει να ξεκαθαρίζει με ήπιο τρόπο.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία είναι πιο ουσιαστική και λιγότερο επιφανειακή απ’ ότι συνήθως. Έχεις διάθεση να μιλήσεις, αλλά και να ακούσεις.

Μια κουβέντα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από άλλη οπτική. Απόφυγε την υπερανάλυση και άφησε τη ροή να σε οδηγήσει.

Καρκίνος: Η συναισθηματική σου πλευρά είναι έντονη, αλλά λειτουργεί θεραπευτικά. Θέλεις να νιώσεις κοντά σε ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν πραγματικά.

Ένα οικογενειακό ή προσωπικό θέμα μπορεί να μαλακώσει μέσα από μια απλή, ειλικρινή κίνηση. Η τρυφερότητα έχει σήμερα ιδιαίτερη δύναμη.

Λέων: Η ανάγκη σου για αναγνώριση υπάρχει, αλλά εκφράζεται πιο ήρεμα. Θέλεις να νιώσεις αγαπητός/η χωρίς υπερβολές και δράματα.

Μια συνάντηση ή ένα μήνυμα μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σου θυμίσει πόσο σημαντικός/η είσαι για κάποιους ανθρώπους.

Παρθένος: Η μέρα σε βοηθά να βάλεις τάξη στις σκέψεις και στα συναισθήματά σου. Αφήνεις πίσω σου περιττό άγχος και εστιάζεις σε ότι σου προσφέρει ηρεμία.

Είναι ιδανική στιγμή για ξεκούραση, χαλαρές δραστηριότητες και ανθρώπους που δεν απαιτούν πολλά.

