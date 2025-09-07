Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Σήμερα είναι μέρα ξεκαθαρισμάτων σε σχέσεις ή συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξει ένταση, όμως θα κατανοήσεις βαθύτερα τις ανάγκες σου. Δώσε χώρο στην ενδοσκόπηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίδυμοι: Η επικοινωνία και η αλήθεια βγαίνουν στο προσκήνιο. Απόφυγε παρορμητικές αντιδράσεις και άκουσε με προσοχή τα συναισθήματά σου πριν πάρεις αποφάσεις.

Καρκίνος: Έντονα συναισθήματα και ξεκαθαρίσματα φωτίζουν τη μέρα σου. Δες ποιοι άνθρωποι αξίζουν τη συναισθηματική σου επένδυση. Η ενσυναίσθηση και η υπομονή είναι η δύναμή σου.

Λέων: Η έκλειψη φέρνει ανατροπές σε σχέσεις ή δημιουργικά πρότζεκτ. Ήρθε η ώρα να κλείσεις παλιούς κύκλους. Η μέρα ευνοεί περισσότερο την εσωτερική σκέψη παρά τη δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρθένος: Αλήθειες σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο αποκαλύπτονται. Εμπιστεύσου τη διαίσθηση και την κρίση σου. Μη φοβάσαι να αφήσεις πίσω ό,τι σε περιορίζει.

Ζυγός: Η ενέργεια της έκλειψης επηρεάζει το σπίτι και την οικογένεια. Ήρθε η στιγμή για ξεκαθαρίσματα και νέες ισορροπίες. Η ψυχραιμία και η ανοιχτή επικοινωνία θα σε βοηθήσουν.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.