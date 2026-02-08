Lifestyle

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα φέρνει νέες δυνατότητες, αρκεί να είσαι σε επαφή με τις πραγματικές σου ανάγκες. Αν νιώθεις πλήξη ή κορεσμό, είναι ώρα να αλλάξεις προσέγγιση.

Υπάρχει μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη για σύνδεση και στην επιθυμία να ξεχωρίσεις. Πρόσεξε τις παρεξηγήσεις και μείνε συγκεντρωμένος/η στα σημαντικά.

Δίδυμοι: Η ανησυχία που εμφανίζεται σήμερα δείχνει τι χρειάζεται ανανέωση στη ζωή σου. Δεν είναι ιδανική στιγμή για αγορές, αποκαλύψεις ή σοβαρές αποφάσεις.

Μπορεί να ταλαντεύεσαι ανάμεσα στην ανάγκη για οικειότητα και στην ανάγκη για χώρο. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και κράτησε μια πιο χαλαρή, δημιουργική στάση.

Καρκίνος: Αναταράξεις σε φιλίες ή σε θέματα ορίων μπορεί να σε ταρακουνήσουν, αλλά σου δείχνουν νέους τρόπους σύνδεσης.

Τα συναισθήματα αλλάζουν γρήγορα, όμως μέσα από αυτό μαθαίνεις κάτι σημαντικό για τον εαυτό σου ή για μια σχέση. Μια αλλαγή ρυθμού ή μια νέα εμπειρία θα σε ανανεώσει.

Λέων: Η τάση για αντίδραση είναι έντονη σήμερα, όμως οι παρορμητικές αποφάσεις δεν έχουν διάρκεια. Μέσα από μικρές συγκρούσεις φαίνεται πού έχει χαθεί η ισορροπία.

Απόφυγε να πιέζεις για ξεκάθαρες απαντήσεις και μην λειτουργείς με βάση στιγμιαίες διαθέσεις. Εστίασε στην ουσία.

Παρθένος: Η ρουτίνα σε κρατά, αλλά μια εσωτερική ανησυχία δείχνει πως κάτι χρειάζεται αλλαγή. Η υπερευαισθησία στις διαθέσεις των άλλων μπορεί να σε κουράσει.

Κοίτα τη μεγάλη εικόνα και σκέψου μικρές προσαρμογές σε καθημερινές συνήθειες, εργασία ή φροντίδα σώματος. Οι μικρές αλλαγές φέρνουν εξέλιξη.

