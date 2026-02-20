Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ενέργεια της ημέρας σε στρέφει προς την ενδοσκόπηση και την επαναξιολόγηση παρελθοντικών επιλογών. Η πειθαρχία αποδεικνύεται απαραίτητη για να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου και να δώσεις νόημα σε όσα κάνεις.

Μπορεί να νιώσεις προσωρινή αβεβαιότητα, όμως αυτή σε οδηγεί να πάρεις τον έλεγχο θεμάτων υγείας ή εκκρεμοτήτων. Η ενασχόληση στο παρασκήνιο είναι ιδιαίτερα παραγωγική και σε βοηθά να κλείσεις κύκλους, αποκτώντας μεγαλύτερη εσωτερική δύναμη.

Δίδυμοι: Η σύνοδος ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων και των στόχων, φέρνοντας ευθύνες αλλά και στήριξη. Η συνεργασία λειτουργεί ενδυναμωτικά και μπορεί να σε εμπνεύσει να κυνηγήσεις ένα όνειρο πιο σοβαρά.

Νιώθεις ικανοποίηση προσφέροντας και συμμετέχοντας ενεργά, ενώ παράλληλα επανεξετάζεις σχέσεις ή σχέδια που χρειάζονται ανανέωση. Ακόμη κι αν κάτι ξεκινά από αμφιβολία, οδηγεί σε πιο ώριμη κατεύθυνση και σε αίσθηση σκοπού.

Καρκίνος: Η εστίαση πέφτει στην καριέρα και τις ευθύνες, με ευκαιρία να ξεχωρίσεις μέσα από την προσπάθεια και τη συνέπεια. Νιώθεις την ανάγκη να δώσεις πιο ουσιαστικό νόημα στους στόχους σου και να σταθεροποιήσεις τη θέση σου.

Αμφιβολίες για την πορεία λειτουργούν ως κίνητρο για αναδιάρθρωση και πιο ρεαλιστικές επιλογές. Ό,τι χτίζεις τώρα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς απομακρύνεσαι από παλιές ψευδαισθήσεις και κινείσαι πιο συνειδητά.

Λέων: Η περίοδος σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις πεποιθήσεις και σχέδια για το μέλλον. Η πίστη σου δεν χάνεται, αλλά μεταμορφώνεται σε κάτι πιο ουσιαστικό και πρακτικό.

Συνειδητοποιείς τι σε κρατούσε πίσω και νιώθεις την ανάγκη να κινηθείς με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό σου. Νέες γνώσεις και εμπειρίες σε δυναμώνουν, ενώ η αναδόμηση στόχων και ιδεών σε οδηγεί σε πιο αυθεντική πορεία.

Παρθένος: Η ενέργεια σε βάζει σε διαδικασία βαθιάς ανάλυσης και δέσμευσης. Μπορεί να αναλάβεις ευθύνες σε οικονομικά ή προσωπικά θέματα που σε βοηθούν να νιώσεις πιο δυνατός/ή.

Η αυτοπειθαρχία φέρνει σταθερότητα και σου επιτρέπει να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Μαθήματα γύρω από την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την οικειότητα σε ωθούν να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις και τους πόρους σου.

