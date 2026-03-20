Πώς θα είναι η μέρα σας; Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026. Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και σταδιακά ξεκαθαρίζουν παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις. Ωστόσο, η σημερινή μεταβατική φάση μπορεί να δημιουργήσει προσωρινή σύγχυση. Σύντομα θα δεις πρόοδο σε σχέσεις και σχέδια. Ο Ήλιος περνά σε περίοδο εσωστρέφειας, ενισχύοντας την ανάγκη για ξεκούραση και εσωτερική αναζήτηση. Αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό σου, αποφεύγοντας υπερβολές και περιττές εντάσεις στην επικοινωνία.

Δίδυμοι: Σε ορθή πορεία επανέρχεται ο Ερμής και αρχίζεις να βλέπεις πιο καθαρά σε θέματα καριέρας και στόχων. Η αβεβαιότητα μειώνεται και οι αποφάσεις γίνονται πιο εύκολες. Παρότι η σημερινή ημέρα φέρνει μικρή σύγχυση, σύντομα οι εξελίξεις επιταχύνονται. Ο Ήλιος ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων και των επιθυμιών, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες με θετικά αποτελέσματα.

Καρκίνος: Στην κορυφή του χάρτη σου ανεβαίνει ο ήλιος και φωτίζει φιλοδοξίες και στόχους για τον επόμενο μήνα. Η προσοχή των άλλων στρέφεται επάνω σου. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία, μειώνοντας σταδιακά καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις. Παρότι απαιτείται ακόμη προσοχή, οι αποφάσεις γίνονται πιο ξεκάθαρες. Διόρθωσε εκκρεμότητες και προετοιμάσου για πρόοδο που θα φανεί έντονα τις επόμενες ημέρες.

Λέων: Ο Ήλιος ενισχύει τη διάθεση για εξέλιξη, μάθηση και νέες εμπειρίες. Είναι περίοδος επέκτασης οριζόντων και προσωπικής ανάπτυξης. Ο Ερμής γυρίζει σε ορθή πορεία και σταδιακά ξεκαθαρίζουν οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Η σημερινή ημέρα απαιτεί προσοχή στην επικοινωνία, όμως σύντομα θα υπάρξει πρόοδος. Ανοίγονται ευκαιρίες για βελτίωση σχέσεων και καλύτερη διαχείριση προσωπικών και οικονομικών υποθέσεων.

Παρθένος: Ο Ερμής ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του και οι σχέσεις αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Παρά τη μικρή σύγχυση της ημέρας, οι επόμενες εξελίξεις φέρνουν λύσεις. Ο Ήλιος ενεργοποιεί βαθύτερα συναισθήματα και ανάγκη για εσωτερική κατανόηση. Είναι περίοδος μεταμόρφωσης και ενδοσκόπησης. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και δώσε χρόνο στις καταστάσεις να εξελιχθούν φυσικά, αξιοποιώντας τη διορατικότητα που ενισχύεται σημαντικά.

Ζυγός: Ο τομέας των σχέσεων φωτίζεται από τον Ήλιο και φέρνει μεγαλύτερη ανάγκη για συνεργασία και ισορροπία. Η επικοινωνία βελτιώνεται με την ορθή πορεία του Ερμή, επιτρέποντας πιο καθαρές αποφάσεις. Σταδιακά, τα σχέδια προχωρούν πιο ομαλά, κυρίως σε θέματα εργασίας και υγείας. Παρότι απαιτείται λίγη υπομονή ακόμη, διαφαίνεται ξεκάθαρη βελτίωση και αποκατάσταση της ροής στην καθημερινότητα.

