Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

zΤι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η αντίθεση Ήλιου–Ουρανού σου ζητά να ισορροπήσεις ανάμεσα στην προσωπική σου ανεξαρτησία και τη συνεργασία μέσα στις σχέσεις σου. Απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις και προτίμησε δημιουργικές λύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρίγωνο Ήλιου–Ποσειδώνα φέρνει περισσότερη κατανόηση και ήρεμη διάθεση, βοηθώντας σε να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις τις καταστάσεις πιο χαλαρά.

Δίδυμοι: Η αντίθεση Ήλιου–Ουρανού φέρνει πίεση σε θέματα εργασίας ή στην ψυχική και σωματική σου ισορροπία. Κάτι από το παρελθόν μπορεί να επανέλθει, ζητώντας λύση.

Δες τι σου λείπει πραγματικά και τι χρειάζεσαι για να νιώσεις πιο καλά. Το τρίγωνο Ήλιου–Ποσειδώνα σε βοηθά να πάρεις απόσταση, να ηρεμήσεις και να δώσεις χώρο στις συναισθηματικές και πνευματικές σου ανάγκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Στην κοινωνική ή ερωτική σου ζωή μπορεί να υπάρξουν αναταράξεις λόγω της αντίθεσης Ήλιου–Ουρανού, ίσως και ένταση ανάμεσα σε φίλο και σύντροφο.

Παρατήρησε τι σε ενοχλεί πραγματικά — σου δείχνει κάτι σημαντικό για τον εαυτό σου. Το τρίγωνο Ήλιου–Ποσειδώνα ενισχύει τις τρυφερές στιγμές και την ανάγκη για κοινά όνειρα και πιο ελεύθερη έκφραση.

Λέων: Οι ανατροπές που φέρνει η αντίθεση Ήλιου–Ουρανού αγγίζουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Μπορεί κάτι να αλλάξει ξαφνικά, αλλά αυτό ανοίγει τον δρόμο για πρόοδο.

Μείνε ευέλικτος/η. Το τρίγωνο Ήλιου–Ποσειδώνα σε βοηθά να φροντίσεις το σπίτι, την οικογένεια ή απλώς την εσωτερική σου γαλήνη, αφήνοντας πίσω μικρές απογοητεύσεις.

Παρθένος: Η αντίθεση Ήλιου–Ουρανού φέρνει εκπλήξεις σε σχέσεις με σύντροφο, φίλους ή σημαντικά πρόσωπα. Αν κάτι αλλάξει απρόσμενα, προσπάθησε να το δεις ως ευκαιρία για εξέλιξη.

Το τρίγωνο Ήλιου–Ποσειδώνα ευνοεί δραστηριότητες που σε γειώνουν και σε ηρεμούν. Είναι μια ιδανική μέρα για ήρεμες δημιουργικές κινήσεις και για να συνδέσεις μυαλό και καρδιά.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.