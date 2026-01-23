Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα φέρνει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα γύρω από καριέρα, φιλοδοξίες και την εικόνα που προβάλλεις. Μπορεί να νιώσεις πίεση, αλλά παράλληλα γεννιέται η ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο και να επαναπροσδιορίσεις την πορεία σου.

Είναι κατάλληλη στιγμή να χαράξεις νέα στρατηγική και να περιορίσεις ότι σε αποσπά από τους στόχους σου. Με τη Σελήνη στον τομέα της ξεκούρασης, χρειάζεσαι απόσταση και εσωτερική ανασύνταξη.

Δίδυμοι: Η Σελήνη στον κοινωνικό σου τομέα σε ωθεί να χαλαρώσεις, να μοιραστείς ιδέες και να αναζητήσεις έμπνευση. Παράλληλα, η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα σου δείχνει ότι η προσκόλληση σε παλιές πεποιθήσεις περιορίζει την εξέλιξή σου.

Φόβοι για το μέλλον, τα σχέδια και τις γνώσεις σου ζητούν επανεξέταση. Κάποια πρόκληση σε καλεί να αλλάξεις οπτική και να αναπτυχθείς, αρκεί να αφήσεις τον έλεγχο και να εμπιστευτείς τη δυναμική της αλλαγής.

Καρκίνος: Ο Ήλιος και ο Πλούτωνας φωτίζουν τον βαθύτερο ψυχισμό σου και σε ωθούν σε εσωτερική έρευνα και αποκαλύψεις. Θέματα εμπιστοσύνης, δεσμών και εσωτερικών κινήτρων έρχονται στην επιφάνεια.

Η αυτοειλικρίνεια είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η ένταση. Η όψη αυτή μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, ενισχύοντας τη συγκέντρωση και τη διορατικότητα. Με τη Σελήνη στην κορυφή του χάρτη σου, είσαι έτοιμος/η να αναλάβεις ευθύνες και προκλήσεις με θάρρος.

Λέων: Η Σελήνη σε ωθεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες ή ιδέες. Ωστόσο, η σύνοδος Ήλιου-Πλούτωνα φέρνει ένταση στις σχέσεις και καθρεφτίζει πλευρές του εαυτού σου που ίσως αποφεύγεις.

Οι αλληλεπιδράσεις είναι αποκαλυπτικές και μπορεί να οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση ή αλλαγή δυναμικής. Αν αντιμετωπίσεις ειλικρινά τους φόβους σου και αφήσεις την υπερβολική προσκόλληση, μπορείς να κάνεις ουσιαστικά βήματα μπροστά.

Παρθένος: Η ευθυγράμμιση Ήλιου-Πλούτωνα σε φέρνει σε επαφή με βαθιές φιλοδοξίες και ανάγκες που αφορούν εργασία, υγεία και καθημερινότητα. Μπορεί να προηγηθεί άγχος, αλλά η αυτογνωσία σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι χρειάζεται «κλάδεμα».

Έχεις αυξημένη ικανότητα συγκέντρωσης και στρατηγικής σκέψης. Με τη Σελήνη στον τομέα της οικειότητας, αναζητάς πιο ουσιαστικές εμπειρίες και βαθύτερη σύνδεση με ότι κάνεις.

