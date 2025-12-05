Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Μην πιέζεις τον εαυτό σου υπερβολικά από ανυπομονησία για κάποιο στόχο. Κράτησε έναν σταθερό ρυθμό και άκουσε πραγματικά τις ανάγκες σου. Η όψη Άρη–Χείρωνα ενισχύει τη σωματική και συναισθηματική σου θεραπεία.

Νιώθεις πιο έτοιμος/η να αντιμετωπίσεις προκλήσεις, ενώ το να ανοιχτείς για ένα προσωπικό θέμα μπορεί να σε ανακουφίσει. Η συμφιλίωση με το παρελθόν σε απελευθερώνει για όσα έρχονται.

Δίδυμοι: Τα πάθη σου φουντώνουν από νωρίς και η ατμόσφαιρα γύρω σου ίσως έχει μια δόση ανταγωνισμού. Μπορεί να υπάρξουν ανισορροπίες στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες, αλλά αυτό είναι προσωρινό. Με λίγη υπομονή θα ξεπεραστούν όλα.

Η γοητεία σου είναι έντονη και ίσως κάνεις το βήμα που ανέβαλλες. Η βοήθειά σου σε έναν φίλο σε γεμίζει δύναμη. Ευνοείται το δέσιμο σχέσεων και η ώριμη διαχείριση συναισθηματικών διακυμάνσεων.

Καρκίνος: Μπορεί να νιώσεις ανυπομονησία νωρίς στη μέρα, καθώς οι απόψεις των άλλων σε επηρεάζουν περισσότερο από όσο νομίζεις. Τα συναισθήματα θολώνουν λίγο τη λογική, όμως αν δεν πάρεις τίποτα προσωπικά, η μέρα εξελίσσεται όμορφα.

Μια διαφορετική οπτική από κάποιον μπορεί να σε οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου ανεβάζουν τη διάθεση.

Λέων: Ίσως γίνουν μερικά μικρά λάθη στην αρχή της ημέρας, αλλά μέσα από τις διαφορές μπορεί να έρθει η ουσιαστική προσέγγιση με κάποιον. Η όψη Άρη–Χείρωνα δίνει ώθηση, ενέργεια και πρωτοβουλία χωρίς υπερβολές.

Μια νέα ιδέα ή η ολοκλήρωση κάτι σημαντικού σε κάνει να νιώθεις ικανοποίηση. Αργότερα εκπέμπεις φυσική γοητεία και δημιουργική αρμονία. Είναι κατάλληλη στιγμή να δείξεις την αγάπη σου μέσα από πράξεις.

Παρθένος: Υιοθετείς πιο ενεργή, καθαρή και ανοιχτή στάση σήμερα. Είναι ευνοϊκή μέρα για σκέψη, ξεκαθάρισμα και ανανέωση προοπτικής. Αν χρειάζεται να μιλήσεις για κάτι σημαντικό, καλύτερα να το κάνεις αργότερα, καθώς νωρίς υπάρχει τάση για παρορμητικότητα.

Είσαι πιο θαρραλέος/α στο να αντιμετωπίσεις φόβους, και αυτό σε οδηγεί σε πρακτικές λύσεις. Οι σχέσεις σου ωφελούνται από την ξεκάθαρη και ειλικρινή σου στάση.

