Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Ερμής ενεργοποιεί τον τομέα φίλων, στόχων και δικτύωσης μέχρι τις 14 Απριλίου. Η επικοινωνία σου γίνεται πιο άμεση και οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση.

Ευνοούνται οι συνεργασίες και τα ομαδικά σχέδια. Σήμερα, η Σελήνη σε ωθεί να βάλεις τάξη σε ρουτίνες και πρακτικά ζητήματα, ενώ ενισχύεται η ανάγκη να νιώσεις χρήσιμος/η.

Δίδυμοι: Ο Ερμής περνά στον τομέα καριέρας και στόχων σου έως τις 14 Απριλίου, δίνοντας έμφαση σε επαγγελματικά σχέδια και ευθύνες. Η σκέψη σου γίνεται πιο στρατηγική και τα λόγια σου αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Είναι καλή περίοδος για προβολή, οργάνωση και σημαντικές συζητήσεις. Σήμερα, η Σελήνη σε καλεί να δώσεις χώρο και στη δημιουργική, πιο ανάλαφρη πλευρά της ζωής.

Καρκίνος: Ο Ερμής στον τομέα της ανώτερης σκέψης ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες μέχρι τις 14 Απριλίου. Σκέφτεσαι πιο αισιόδοξα, βλέπεις τη ζωή συνολικά και αναζητάς νέες ιδέες και ενδιαφέροντα.

Η έκφρασή σου γίνεται πιο άνετη και αυθόρμητη. Σήμερα όμως, η Σελήνη σε στρέφει στην ανάγκη για ηρεμία, ασφάλεια και οικεία περιβάλλοντα.

Λέων: Ο Ερμής περνά στον όγδοο οίκο σου και σε ωθεί σε βαθύτερη σκέψη μέχρι τις 14 Απριλίου. Ευνοούνται η έρευνα, η στρατηγική και οι ουσιαστικές συζητήσεις, αν και υπάρχει τάση για υπερανάλυση.

Παρατηρείς περισσότερο και μαθαίνεις μέσα από όσα δεν λέγονται εύκολα. Σήμερα, η Σελήνη ενισχύει την περιέργειά σου και φέρνει χρήσιμες πληροφορίες.

Παρθένος: Ο Ερμής περνά στο απέναντί σου ζώδιο και μέχρι τις 14 Απριλίου οι σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σκέψη σου. Οι συζητήσεις με σημαντικούς ανθρώπους σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου.

Η ανταλλαγή απόψεων φέρνει ισορροπία. Σήμερα, η προσοχή σου στρέφεται σε θέματα ασφάλειας, αξιών και διαχείρισης πόρων.

