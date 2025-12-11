Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Απαντήσεις σε πρόσφατα συναισθηματικά διλήμματα μπορεί να έρθουν ακόμη και με απροσδόκητους τρόπους. Ο Ερμής επιστρέφει στον τομέα της οικειότητας μέχρι την 1/1 και φέρνει πίσω ζητήματα που είχαν «κολλήσει» λόγω του ανάδρομου.

Το επόμενο διάστημα μπαίνεις βαθύτερα σε έρευνα, σχέδια και σκέψεις, κάνοντας ουσιαστικές ανακαλύψεις για όσα σε κινητοποιούν πραγματικά.

Δίδυμοι: Ίσως δεν είναι η κατάλληλη μέρα για σύνθετα θέματα, είναι όμως ιδανική για ουσιαστική κατανόηση και σύνδεση με τους άλλους.

Ο Ερμής επιστρέφει στον τομέα των σχέσεων μέχρι την 1/1, ανοίγοντας συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση. Πληροφορίες που σου έλειπαν τώρα αποκαλύπτονται, βοηθώντας σε να δεις πιο ξεκάθαρα τον εαυτό σου μέσα από τις σχέσεις σου.

Καρκίνος: Μια επιβεβαίωση ή μια δυνατή διαίσθηση ανεβάζει τη διάθεσή σου. Ο Ερμής ξαναμπαίνει στον τομέα εργασίας και υγείας μέχρι την 1/1, ξεμπλοκάροντας σχέδια που είχαν καθυστερήσει.

Το επόμενο διάστημα μπορείς να οργανωθείς καλύτερα και να ρυθμίσεις τη ρουτίνα σου με σύνεση και λεπτομέρεια.

Λέων: Βλέπεις ένα ζήτημα από πιο φωτεινή, δημιουργική οπτική. Μια ιδέα ή μια συζήτηση μπορεί να σου δώσει ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Με τον Ερμή να επιστρέφει στον δημιουργικό τομέα μέχρι την 1/1, ευνοούνται ιδέες, χόμπι, καλλιτεχνικά σχέδια και προσωπικές εκφράσεις. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και shines through.

Παρθένος: Σήμερα καταφέρνεις να κατανοήσεις κάτι που σε μπέρδευε. Ο Ερμής περνά ξανά στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας μέχρι την 1/1, φέρνοντας πίσω συζητήσεις και σχέδια που είχαν διακοπεί.

Είναι μια καλή περίοδος για εσωτερική οργάνωση, ανανέωση του χώρου και επαναξιολόγηση παλιών μεθόδων.

