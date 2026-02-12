Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η αρχή της ημέρας σε βρίσκει αποδοτικό και ικανοποιημένο από την επίλυση ενός ζητήματος. Ευνοούνται η επικοινωνία, οι φιλίες και το χτίσιμο επαφών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς προχωρά η μέρα, πρόσεξε υπερβολές και μεγάλες προσδοκίες. Μπορεί να αμφιταλαντεύεσαι για το πού αξίζει να επενδύσεις την ενέργειά σου. Παρότι υπάρχει έντονη παρακίνηση, χρειάζεται σταθερός ρυθμός και υπομονή μέχρι να υπάρξουν ξεκάθαρα δεδομένα.

Δίδυμοι: Μια συζήτηση ή πληροφορία σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις στόχους και ευθύνες. Από τη μία, υπάρχει έντονη ανάγκη για εμπειρίες, μάθηση και αλλαγή ρουτίνας και από την άλλη, επιθυμία για ασφάλεια και άνεση.

Αυτές οι τάσεις συγκρούονται μέσα στη μέρα. Πρόσεξε τις παρορμητικές κινήσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικά ή απολαύσεις. Η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τη σταθερότητα είναι το κλειδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Η μέρα ξεκινά με διάθεση για αλλαγή και έξοδο από τη ρουτίνα. Ιδέες, πληροφορίες και επαφές σε εμπνέουν και σε βοηθούν να εστιάσεις καλύτερα.

Καθώς περνούν οι ώρες, εμφανίζεται αναποφασιστικότητα και ίσως πιέζεις τα όριά σου χωρίς να το καταλαβαίνεις. Κράτησε ρεαλιστική στάση και πρόσεξε τις υπερβολές στις σχέσεις. Η ανάγκη για σωστή διαχείριση ενέργειας γίνεται πιο έντονη.

Λέων: Ευνοούνται οι συζητήσεις, οι σπουδές και το μοίρασμα σκέψεων. Πληροφορίες σε βοηθούν να δεις πιο καθαρά μια σχέση ή οικονομικό θέμα. Καθώς προχωρά η μέρα, η ένταση αυξάνεται και χρειάζεται να αναγνωρίσεις πού ξεπερνάς τα όριά σου.

Οι σχέσεις είναι απαιτητικές, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη για προσωπικό χρόνο. Ο συμβιβασμός και τα ξεκάθαρα όρια σε βοηθούν να ισορροπήσεις. Η προσοχή στρέφεται σε θέματα εργασίας και υγείας.

Παρθένος: Η μέρα ξεκινά παραγωγικά, με διάθεση επίλυσης προβλημάτων και ξεκαθαρισμάτων στις σχέσεις. Γίνεσαι πιο συνειδητός/η σε όσα θέλεις και δεν θέλεις, κάτι πολύ χρήσιμο για το μέλλον.

Αργότερα, ο συγχρονισμός δεν είναι ιδανικός και ο ενθουσιασμός έχει σκαμπανεβάσματα. Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας συγκρούονται με την ανάγκη για κοινωνικότητα. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα· ένας έξυπνος συμβιβασμός αρκεί.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.