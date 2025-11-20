Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Παρότι νιώθεις την ανάγκη για περισσότερη δέσμευση στις σχέσεις σου, είναι προτιμότερο να δώσεις χώρο και να επικεντρωθείς σε όσα περνούν από το χέρι σου. Η Νέα Σελήνη σηματοδοτεί μια νέα αρχή σε σχέση ή συνεργασία, βοηθώντας σε να τη δεις πιο καθαρά.

Η ισορροπημένη σκέψη οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. Αργότερα μέσα στη μέρα, οι επαφές με συναδέλφους ή ανώτερους είναι πιο αρμονικές και σε βοηθούν να χαράξεις αποτελεσματικές στρατηγικές.

Δίδυμοι: Ο ανάδρομος Ερμής δημιουργεί καθυστερήσεις στη δουλειά, στην υγεία ή στη ρουτίνα σου. Η Νέα Σελήνη, όμως, φέρνει μια ευκαιρία για νέα αρχή: ένα πρόγραμμα υγείας, μια καλύτερη οργάνωση του χώρου σου ή η ολοκλήρωση ενός παλιού έργου.

Απόλαυσε τη διαδικασία χωρίς πίεση. Αργότερα, η επικοινωνία με συνεργάτες είναι πιο εμπνευσμένη και παραγωγική.

Καρκίνος: Ο ανάδρομος Ερμής στον πέμπτο οίκο σου ίσως κάνει τη δημιουργικότητα ή τον ρομαντισμό να φαίνονται στάσιμοι, αλλά πρόκειται για φάση επανεκτίμησης. Η Νέα Σελήνη δίνει ώθηση σε χόμπι, προσωπική έκφραση και έμπνευση.

Ένα παλιό δημιουργικό project ή κάποιο άτομο από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει. Αργότερα, αποκτάς μεγαλύτερη κατανόηση για βαθύτερα κίνητρα ή οικονομικά ζητήματα.

Λέων: Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει ξανά στην επιφάνεια ζητήματα σπιτιού ή οικογένειας. Η Νέα Σελήνη σου δίνει ενέργεια να οργανώσεις το σπίτι σου ή να ανανεώσεις την καθημερινότητά σου.

Η διάθεση για βελτίωση είναι έντονη. Αργότερα, μια σχέση μπορεί να αποκτήσει όμορφη ένταση και να νιώσεις έμπνευση που σε αγγίζει συναισθηματικά.

Παρθένος: Μικρές καθυστερήσεις στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις ή σε γραφειοκρατικά θέματα είναι πιθανές λόγω του ανάδρομου Ερμή. Η Νέα Σελήνη σε βοηθά να ανανεώσεις ιδέες και επαφές.

Μην πιέζεις τη διαδικασία· οι λεπτομέρειες που θα προσέξεις σήμερα μπορεί να αλλάξουν την εξέλιξη ενός θέματος. Αργότερα, συνεργασίες γύρω από την εργασία ή το σπίτι κυλούν ομαλά.

