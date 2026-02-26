Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ανάδρομη πορεία του Ερμή σε οδηγεί να επανεξετάσεις σχέδια, ιδέες και φιλίες. Ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή επαφές από το παρελθόν που θα σε βάλουν σε σκέψεις. Απόφυγε βιαστικά συμπεράσματα, καθώς δεν έχεις ακόμη πλήρη εικόνα.

Η ημέρα σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τη θέση σου σε ένα έργο και να νιώσεις στήριξη από τους άλλους. Η συνεργασία αποδίδει περισσότερο από τον ανταγωνισμό, ενώ η στάση σου εμπνέει εμπιστοσύνη και σταθερότητα.

Δίδυμοι: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος και σε καλεί να κινηθείς με ευελιξία και υπομονή. Είναι προτιμότερο να εστιάσεις σε όσα ήδη εξελίσσονται, αντί να ξεκινήσεις κάτι νέο. Αναθεωρήσεις και μικρές αλλαγές θα αποδειχθούν χρήσιμες, ενώ το παρελθόν μπορεί να προσφέρει πολύτιμα μαθήματα για τις ευθύνες του παρόντος.

Η ημέρα ευνοεί τη συνεργασία και τη βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων. Η διορατικότητά σου είναι έντονη και σε βοηθά να βελτιώσεις δεσμούς μέσα από ειλικρίνεια και καλοσύνη.

Καρκίνος: Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή μπορεί να φέρει μικρές παρεξηγήσεις ή καθυστερήσεις σε σχέδια, ιδιαίτερα σε ταξίδια ή σπουδές. Προτίμησε να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις και προσπάθησε να δεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική.

Η σκέψη είναι έντονη, αλλά χρειάζεται ηρεμία για να ξεχωρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Δώσε προσοχή στην επικοινωνία, ώστε να είσαι σαφής. Παρά τα μικρά εμπόδια, οι σχέσεις ενισχύονται και η διάθεση για μάθηση σε κινητοποιεί ουσιαστικά.

Λέων: Ο ανάδρομος Ερμής σε καλεί να επανεξετάσεις οικονομικά και προσωπικά ζητήματα. Μπορεί να χαθούν σημαντικές λεπτομέρειες, γι’ αυτό κινήσου προσεκτικά και απόφυγε βιαστικές κινήσεις.

Η περίοδος είναι κατάλληλη για αναθεώρηση και βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος. Προτίμησε σταθερότητα στα έξοδα και συγκέντρωση σε όσα ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου. Η ημέρα βοηθά στην απόκτηση νέων γνώσεων, ενώ μικρές εντάσεις στις σχέσεις λύνονται με κατανόηση και ανοιχτό μυαλό.

Παρθένος: Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος και φέρνει επανεξέταση σε σχέσεις και συνεργασίες. Καθυστερήσεις ή επιστροφές από το παρελθόν μπορεί να σε βοηθήσουν να δεις τα πράγματα πιο καθαρά, παρότι δημιουργούν προσωρινή σύγχυση.

Εστίασε στην πρόθεση πίσω από τα λόγια και όχι στις λεπτομέρειες. Η διπλωματία είναι το κλειδί. Η ημέρα ενισχύει την επιθυμία για εξέλιξη και σε βοηθά να λάβεις θετικές ανταποκρίσεις μέσα από μια ζεστή και ειλικρινή προσέγγιση.

