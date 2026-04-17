Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Η Ιωάννα Τούνη έχει παλέψει πολύ, είναι ένα σύμβολο ελπίδας»

Για την καλή της φίλη, Ιωάννα Τούνη μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, υπογραμμίζοντας ότι είναι μία γυναίκα που έχει παλέψει στη ζωή της και ένα σύμβολο ελπίδας για όλους τους ανθρώπους.

Το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026). Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε εκτός από την Ιωάννα Τούνη και στον νέο της σύντροφο, τονίζοντας ότι είναι ερωτευμένη.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα κατάφερα κι έχω φτιάξει το παλάτι μου, γιατί για εμένα είναι το παλάτι μου. Είναι χαρά μου, ειλικρινά, να μπορώ να πραγματοποιώ το όνειρο κάθε γυναίκας και πάντα μου άρεσε να κάνω τους ανθρώπους να χαμογελάνε και να γελάνε», είπε αρχικά για το νέο κατάστημα νυφικών που δημιούργησε.

«Η ζωή με το αγόρι μου είναι ωραία. Θα σου πω, μετά από έναν χρόνο και κάτι που έχω χωρίσει με τον πρώην σύζυγό μου, είμαι ερωτευμένη. Είναι υπέροχο. Είναι το πιο όμορφο συναίσθημα στον κόσμο. Ο συγκεκριμένος είναι το άκρως αντίθετο από εμένα. Με στήριξε στο πρόβλημά μου, όταν δεν είχα κανέναν, με βοήθησε τόσο πολύ. Δεν θυμάμαι να έχω νιώσει να με θέλει κάποιος για εμένα. Στην αρχή όλοι ήταν της βιτρίνας», αποκάλυψε ακόμα για την προσωπική της ζωή και τη νέα σχέση που διατηρεί.

Αμέσως μετά, η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε για τη φίλη της, Ιωάννα Τούνη, αναφέροντας ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τη νίκη της στη δίκη για το revenge porn.

«Ήταν μία μεγάλη νίκη και η ίδια ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Έχει παλέψει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Και μετά από λίγο δεν ήταν μόνο προσωπικό, αλλά ήτανε και για όλες τις υπόλοιπες γυναίκες. Κάτι που αναρωτιόμασταν “Τι έχεις μέσα σου, ρε άνθρωπε, για να το κάνεις αυτό; Γιατί; Μάνα σε γέννησε. Αδερφή μπορεί να έχεις. Θείες, ξαδέρφες, αύριο μεθαύριο μια κόρη. Είναι αμαρτία”. Είσαι ό,τι πιο απαίσιο κυκλοφορεί με πόδια. Το στομάχι που είχε η Ιωάννα, με αυτά που ακούγονταν… Εγώ σαν φίλη της δεν τα άντεχα. Αισθανόμουνα να ανεβαίνει το στομάχι μου εδώ στον λαιμό. Είναι η Ιωάννα, πραγματικά, ένα σύμβολο ελπίδας. Δηλαδή, αυτή η δικαίωση δεν ήταν μόνο για την Ιωάννα. Ήταν για όλους τους ανθρώπους», δήλωσε για την Ιωάννα Τούνη.

Τέλος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε ότι δεν θα έκανε κάτι τηλεοπτικά διότι δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο.

«Η τηλεόραση θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχω τον χρόνο αυτόν. Θα με αποσπάσει από αυτά που κάνω. Επίσης, σκεφτόμουνα να σταματήσω την εκπομπή μου στο YouTube. Έκανα μία κουβέντα μαζί με τον Νίκο, τον βιντεογράφο μου, όπως και με τον Fipster, τους συμβουλεύτηκα. Του λέω “Να σου πω κάτι; Δίνω πολύ χρόνο κι εκεί”. Είπα ότι θα συνεχίσω κι αν δω ότι πιέζομαι πάρα πολύ, το ξανασυζητάμε. Θέλω να κάτσω, ας πούμε, με το αγόρι μου τρεις μέρες και να έχω το τηλέφωνο πεταμένο», είπε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.