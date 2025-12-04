Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Σήμερα αναζητάς σταθερότητα και απλότητα. Έχεις ανάγκη από δραστηριότητες που σε «γειώνουν» και σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής. Μπορεί να σε απασχολήσει μια οικονομική ή πρακτική λεπτομέρεια, αλλά με υπομονή θα βρεις λύση.

Αργότερα, η ενέργεια γίνεται πιο κοινωνική και ίσως θελήσεις να χαλαρώσεις με άτομα που σου προσφέρουν οικειότητα. Μόνο προσοχή στο πείσμα – σήμερα μπορεί να εμφανιστεί πιο έντονο από όσο νομίζεις.

Δίδυμοι: Η μέρα ξεκινά με καθαρή σκέψη και διάθεση για επικοινωνία. Έχεις ιδέες που θέλεις να μοιραστείς και ανθρώπους που χρειάζονται τη ματιά σου. Αργότερα, όμως, μπορεί να νιώσεις ότι κάποιοι γύρω σου σε πιέζουν ή δεν κατανοούν τον ρυθμό σου.

Πρόσεξε τις διασκορπίσεις – είναι εύκολο σήμερα να μπεις σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να χάσεις ενέργεια. Με σωστές προτεραιότητες, η μέρα μπορεί να σου προσφέρει μικρές αλλά σημαντικές επιτυχίες.

Καρκίνος: Σήμερα χρειάζεσαι ηρεμία και προστασία του προσωπικού σου χώρου. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή και μπορεί να σε κάνει πιο συναισθηματικό/ή από το συνηθισμένο.

Φρόντισε να μην απορροφήσεις τις ενέργειες των άλλων. Αργότερα, μια συζήτηση ίσως σε βγάλει από την άνεσή σου, αλλά θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις κάτι που σε απασχολεί καιρό. Άκουσε προσεκτικά, χωρίς να παρασυρθείς.

Λέων: Σήμερα είσαι κοινωνικός/ή και έτοιμος/η να τραβήξεις τα βλέμματα. Νιώθεις δημιουργικός/ή και έχεις διάθεση να ξεχωρίσεις. Αργότερα, όμως, μπορεί να υπάρξει μια ένταση με κάποιο πρόσωπο που δεν συμμερίζεται τον τρόπο σου.

Μην το πάρεις προσωπικά – η εγωιστική διάθεση σήμερα «φουντώνει» εύκολα. Αν ρίξεις λίγο τους τόνους, η μέρα μπορεί να αποδειχθεί παραγωγική και ευχάριστη.

Παρθένος: Η ανάγκη σου για οργάνωση και καθαρό πρόγραμμα είναι έντονη. Θέλεις να βάλεις τάξη σε κάτι πρακτικό ή επαγγελματικό και η μέρα στηρίζει αυτή την προσπάθεια.

Αργότερα, μπορεί να νιώσεις ότι οι λεπτομέρειες σε εξαντλούν ή ότι οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν την προσπάθειά σου. Μην το αφήσεις να σε επηρεάσει – ένα μικρό διάλειμμα αρκεί για να δεις καθαρά τι πραγματικά χρειάζεται βελτίωση.

