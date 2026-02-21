Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Στρέφεσαι σε σκέψεις που αφορούν το παρελθόν, κάτι που σε βοηθά να βάλεις εσωτερική τάξη. Μπορείς να προχωρήσεις πρακτικά ζητήματα, αρκεί να επιτρέψεις στον εαυτό σου χρόνο για ξεκούραση και αποφόρτιση.

Η ανάγκη σου να στηρίξεις κάποιον ή να προσφέρεις έμπνευση είναι έντονη. Δημιουργικές δραστηριότητες ή εθελοντισμός μπορούν να σου προσφέρουν νόημα. Ενδέχεται να γεννηθεί ένα προσωπικό σχέδιο που σε κινητοποιεί.

Δίδυμοι: Η διάθεσή σου για μάθηση και επικοινωνία είναι αυξημένη και μοιράζεσαι ιδέες με ενθουσιασμό. Επαφές και συζητήσεις μπορούν να σε εμπνεύσουν και να μειώσουν την ένταση.

Νιώθεις πιο αφοσιωμένος/η σε φίλους ή στόχους, ενώ η καινοτομία σε κινητοποιεί. Δραστηριότητες που σπάνε τη ρουτίνα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες. Προς το τέλος της ημέρας ίσως χρειαστείς λίγη ηρεμία για συναισθηματική επαναφόρτιση.

Καρκίνος: Διατηρείς έναν ισορροπημένο ρυθμό, πετυχαίνοντας παραγωγικότητα χωρίς υπερβολική πίεση. Τα έντονα συναισθήματα σε ωθούν να πάρεις πρωτοβουλίες. Η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου μπορεί να αποκαλύψει βαθύτερες επιθυμίες ή αλήθειες σε μια σχέση.

Αντιμετώπισε όσα νιώθεις με ψυχραιμία και κατανόηση, ώστε να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις και να ανανεώσεις την ψυχική σου ισορροπία.

Λέων: Μια σχέση μπορεί να αποκτήσει νέο ενθουσιασμό. Αναζητάς αλλαγή παραστάσεων και δραστηριότητες που σε ανανεώνουν. Κατανοείς καλύτερα τι αξίζει να αφήσεις πίσω, δημιουργώντας χώρο για νέους στόχους.

Η ειλικρινής επικοινωνία φέρνει κατανόηση, ενώ πρόσωπα που σε εμπνέουν μπορεί να σε ενθαρρύνουν να ξεκινήσεις κάτι καινούριο.

Παρθένος: Εστιάζεις στην οργάνωση και τη βελτίωση της καθημερινότητάς σου, βρίσκοντας πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την ηρεμία σου. Η ημέρα ευνοεί την παραγωγικότητα και την εσωτερική ισορροπία, αρκεί να μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου.

Μπορείς να βοηθήσεις κάποιον με τις γνώσεις σου, κάτι που θα σου προσφέρει ικανοποίηση. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα φέρνουν ανανέωση.

