Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Ήλιος περνά στον όγδοο οίκο σου και ως τον επόμενο μήνα σε φέρνει σε επαφή με βαθύτερα πάθη και ανάγκες. Ασχολείσαι με κοινά οικονομικά, ψυχολογικές διαδικασίες, δεσμούς και θέματα εμπιστοσύνης. Θέλεις περισσότερο πάθος και ουσία στη ζωή σου.

Μπορεί να προκύψουν θέματα με χρέη ή υποστήριξη. Είναι περίοδος για στρατηγική, σχέδια και βαθύτερη κατανόηση. Σήμερα οι συζητήσεις είναι καθοριστικές και η διάθεσή σου πιο τολμηρή.

Δίδυμοι: Ο Ήλιος μπαίνει στον τομέα των σχέσεων σου και ως τις 21 Δεκεμβρίου φέρνει κοινωνική ενέργεια. Οι συνεργασίες και οι προσωπικές επαφές τονίζονται. Θέλεις αρμονία, ισορροπία και καθαρές συνεννοήσεις.

Η διάθεση για συμβιβασμούς βοηθά να έρθεις πιο κοντά σε σημαντικά πρόσωπα. Εκφράζεις τη δυναμική σου μέσα από σχέσεις και προσελκύεις ισχυρές προσωπικότητες. Σήμερα οι συζητήσεις και οι ιδέες σου είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες.

Καρκίνος: Ο Ήλιος περνά στον τομέα της εργασίας και των ρουτινών σου και σε ωθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου να οργανωθείς καλύτερα. Φροντίζεις υγεία, πρόγραμμα, υποχρεώσεις και δεξιότητες.

Θέλεις τάξη και αποτελεσματικότητα. Είναι καλή περίοδος για να βελτιώσεις συνήθειες και να δεις απτά αποτελέσματα. Ο Άρης ήδη σε στηρίζει και ο Ήλιος ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτόν τον τομέα. Σήμερα κυριαρχεί καθαρή και πρακτική σκέψη.

Λέων: Ο Ήλιος περνά στον πέμπτο οίκο σου και ως τις 21 Δεκεμβρίου φωτίζει χαρά, δημιουργικότητα και ρομαντισμό. Θέλεις να εκφραστείς, να διασκεδάσεις και να αναδείξεις τα ταλέντα σου. Είσαι πιο ζεστός/η, δημιουργικός/η και η έμπνευση έρχεται εύκολα.

Είναι περίοδος για χόμπι, αυτοέκφραση και συναισθηματική ανανέωση. Σήμερα οι ιδέες σου ρέουν και βλέπεις πιο καθαρά τι σε κάνει να νιώθεις χαρά.

Παρθένος: Ο Ήλιος περνά στον τέταρτο οίκο σου και ως τις 21 Δεκεμβρίου σε στρέφει σε σπίτι, οικογένεια και προσωπικές βάσεις. Θέλεις ηρεμία, σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια.

Εστιάζεις σε βελτιώσεις στο σπίτι, στις σχέσεις με δικούς σου ανθρώπους και στη φροντίδα του εαυτού σου. Είναι περίοδος για ανανέωση του χώρου και συναισθηματική οργάνωση. Σήμερα οι συζητήσεις είναι πρακτικές και βοηθητικές.

