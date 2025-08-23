Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Νέα Σελήνη ανοίγει δρόμο σε δημιουργία, έρωτα και χαρά. Μπορεί να ξεκινήσεις κάτι νέο σε σχέσεις ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Πρόσεξε μόνο τα οικονομικά σου, καθώς υπάρχει τάση για υπερβολές. Απόφυγε βιαστικές κινήσεις και συγκρούσεις. Νέες εμπειρίες θα φέρουν αποκαλύψεις.

Δίδυμοι: Η Νέα Σελήνη δίνει ώθηση σε οικογενειακά και οικιακά ζητήματα. Είναι κατάλληλη περίοδος για να ανανεώσεις τον χώρο ή τις σχέσεις σου με τα κοντινά πρόσωπα.

Μπορεί να νιώσεις ανήσυχος/η ή παρορμητικός/η αλλά προσπάθησε να αποφύγεις σπασμωδικές αντιδράσεις και επικεντρώσου στις πραγματικές σου ανάγκες.

Καρκίνος: Η Νέα Σελήνη σε ωθεί να βελτιώσεις την επικοινωνία, τις επαφές και τις καθημερινές σου δραστηριότητες.

Νέες ιδέες και σχέδια θα σε εμπνεύσουν, αρκεί να μην αναλάβεις περισσότερα απ’ όσα μπορείς. Απόφυγε παρορμητικές αντιδράσεις και δώσε χώρο σε αλλαγές που φέρνουν ανανέωση.

Λέων: Η Νέα Σελήνη φέρνει ευκαιρίες σε οικονομικά και υλικές υποθέσεις. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα και τα έξοδά σου ή να βρεις νέες πηγές εισοδήματος.

Πρόσεξε μόνο παρορμητικές αποφάσεις και δώσε χρόνο πριν κάνεις σημαντικές κινήσεις.

Παρθένος: Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και προσωπική ανανέωση. Μπορείς να κάνεις αλλαγές στην εικόνα σου ή στους στόχους σου.

Μην αφήσεις ξαφνικά γεγονότα στην καριέρα να σε αποπροσανατολίσουν· επικεντρώσου σε μικρά βήματα που φέρνουν πρόοδο.

