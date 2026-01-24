Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Άρης ξεκίνησε τη διέλευσή του από τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας και θα παραμείνει εκεί έως τις 2 Μαρτίου. Πρόκειται για μια φιλόδοξη περίοδο που ενισχύει την ανάγκη σου να αναλάβεις πρωτοβουλίες και ευθύνες.

Η επαγγελματική ζωή ενεργοποιείται έντονα, αν και δεν αποκλείονται συγκρούσεις με ανώτερους ή πρόσωπα εξουσίας. Αν υπάρχει κάτι που χρειάζεται ξεκαθάρισμα, τώρα βρίσκεις το θάρρος να το κάνεις. Παρά την τάση για βιασύνη, με υπομονή μπορείς να πετύχεις ουσιαστική πρόοδο.

Δίδυμοι: Ο Ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη βρίσκονται ήδη στον πνευματικό σου τομέα και τώρα προστίθεται και ο Άρης. Μέχρι τις 2 Μαρτίου, νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για νέες εμπειρίες, γνώση και περιπέτεια. Είναι μια περίοδος που σε ωθεί να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να ανανεώσεις τον τρόπο σκέψης σου.

Οι ιδέες σε παθιάζουν και μπορείς να εμπνεύσεις και άλλους, χωρίς να χάνεις την ανάγκη σου για προσωπική ελευθερία. Σήμερα ευνοείται η συγκέντρωση και η ενασχόληση με σπουδές, αυτοβελτίωση ή πνευματική εξέλιξη.

Καρκίνος: Ο Άρης περνά στον τομέα της οικειότητας και των βαθύτερων δεσμών σου έως τις 2 Μαρτίου, ενισχύοντας έντονα τα συναισθήματα. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να δράσεις σε προσωπικά ζητήματα και να αντιμετωπίσεις περίπλοκες δυναμικές σε σχέσεις.

Ευνοείται η έρευνα, η στρατηγική και η εσωτερική δουλειά. Η ανάγκη για αυτογνωσία δυναμώνει και μπορείς να διοχετεύσεις την ενέργειά σου σε κάτι που απαιτεί πλήρη αφοσίωση. Σήμερα η εστίαση σε προσωπικά θέματα ή μια ουσιαστική συζήτηση μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά.

Λέων: Ο Άρης κινείται στο απέναντι ζώδιό σου έως τις 2 Μαρτίου, ενεργοποιώντας τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η περίοδος φέρνει ζωντάνια αλλά και εντάσεις, ζητώντας ξεκάθαρες τοποθετήσεις.

Οι σχέσεις λειτουργούν σαν καθρέφτης των αναγκών σου και μπορούν να ανανεωθούν με ειλικρίνεια. Ευνοούνται οι συνεργασίες και η κοινή δράση. Σήμερα είναι πιο εύκολο να συγκεντρωθείς, να οργανωθείς και να δώσεις προσοχή σε έναν σημαντικό άνθρωπο ή μια συνεργασία.

Παρθένος: Ο Άρης ενεργοποιεί τον τομέα της εργασίας και της υγείας σου έως τις 2 Μαρτίου, αυξάνοντας το κίνητρο και την αντοχή σου. Η καθημερινότητα γίνεται πιο απαιτητική, αλλά και πιο παραγωγική.

Είναι ιδανική περίοδος για αυτοβελτίωση, τακτοποίηση εκκρεμοτήτων και υιοθέτηση νέων συνηθειών. Παρότι χρειάζεται προσοχή στην ανυπομονησία, μπορείς να πετύχεις πολλά με σωστή οργάνωση. Σήμερα η προσοχή στη λεπτομέρεια και η αφοσίωση ξεχωρίζουν.

