Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Οι φιλικές σχέσεις και οι ομαδικές επαφές σου προσφέρουν εμπειρίες που συμβάλλουν στην εξέλιξή σου. Παράλληλα, σκέψεις από το παρελθόν επανέρχονται και σε ωθούν να εξετάσεις πιο προσεκτικά τα συναισθήματά σου.

Πληροφορίες που αφορούν παλιά σχέδια ή στόχους μπορεί να σε κάνουν να τα δεις ξανά ως πιθανές επιλογές. Απόφυγε την εξιδανίκευση όσων έχουν περάσει και προσπάθησε να δώσεις μεγαλύτερη σημασία σε θέματα με ουσία και προοπτική.

Δίδυμοι: Η ημέρα συνδυάζει έμπνευση με πρακτική σκέψη, βοηθώντας σε να επανεξετάσεις ιδέες που μπορούν να στηρίξουν το παρόν σου. Έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις καταστάσεις που ήδη εξελίσσονται, διατηρώντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Συμφωνίες ή επαφές μπορεί να αποκατασταθούν πιο εύκολα, ακόμη και μετά από εντάσεις. Ενδέχεται να προσελκύσεις επαγγελματικό ενδιαφέρον, γι’ αυτό φρόντισε να εκφράζεσαι με σαφήνεια.

Καρκίνος: Τα συναισθήματα βρίσκονται στο προσκήνιο, όμως σταδιακά στρέφεις την προσοχή σου σε πρακτικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας. Η στάση σου γίνεται πιο ήπια και διπλωματική, γεγονός που διευκολύνει την επίλυση διαφορών.

Αφήνεις πίσω παλιές συνήθειες και ανοίγεσαι σε νέες εμπειρίες, ενώ παράλληλα τακτοποιείς εκκρεμότητες. Η επανεξέταση παλαιότερων θεμάτων οδηγεί σε συμπεράσματα που φέρνουν λύσεις και αίσθηση ολοκλήρωσης.

Λέων: Οι συζητήσεις κινούνται σε θετική κατεύθυνση, με έντονη αναφορά σε ζητήματα του παρελθόντος. Έχεις την ευκαιρία να αναλύσεις βαθύτερα προσωπικά θέματα και να αντιληφθείς καλύτερα τις ανάγκες σου.

Πιθανές παρεξηγήσεις απαιτούν προσοχή και σαφήνεια στην επικοινωνία. Η επανεκτίμηση επιλογών και ευκαιριών σου προσφέρει μια νέα οπτική για το μέλλον.

Παρθένος: Η ανάγκη για ηρεμία και εσωτερική ανασύνταξη γίνεται πιο έντονη, χωρίς όμως να μειώνεται η σημασία των σχέσεών σου. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις αντιλαμβάνεσαι τι χρειάζεται να αλλάξει για να προχωρήσεις.

Βγαίνεις σταδιακά από τη ζώνη άνεσής σου, ενώ η ανασκόπηση του παρελθόντος σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου.

