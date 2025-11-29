Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Με τον Ερμή να ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του, αποκτάς περισσότερη σαφήνεια, ειδικά σε οικονομικά και σχέσεις. Παρότι η ενέργεια δεν σταθεροποιείται άμεσα, έρχονται εξελίξεις που θα βοηθήσουν τις αποφάσεις σου.

Άφησε τα γεγονότα να κυλήσουν χωρίς πίεση. Η αντίθεση Αφροδίτης – Ουρανού μπορεί να φέρει εσωτερικό διχασμό ανάμεσα στην ανάγκη για συντροφικότητα και την επιθυμία για ανεξαρτησία.

Δίδυμοι: Ο Ερμής ετοιμάζεται να επιστρέψει σε ορθή πορεία και ξεμπλοκάρει καθυστερήσεις σε εργασία, σχέδια, συνεργασίες και θέματα υγείας. Απόφυγε πιεστικές συζητήσεις, καθώς η ενέργεια παραμένει ασταθής.

Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και μην απαξιώσεις καταστάσεις υπό το βάρος στιγμιαίας δυσαρέσκειας. Η μέρα μπορεί να φέρει νευρικότητα, αλλά αποτελεί αρχή για πιο δημιουργικές λύσεις.

Καρκίνος: Η σημερινή μέρα δεν ευνοεί τη βιασύνη. Οι καθυστερήσεις σου δίνουν χρόνο να επανεξετάσεις προτεραιότητες και στόχους. Η Αφροδίτη απέναντι από τον Ουρανό εντείνει το άγχος ή την αστάθεια στις σχέσεις.

Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις και προσπάθησε να ερμηνεύσεις τα ανάμεικτα μηνύματα με καθαρό μυαλό. Αν νιώθεις περιορισμένος/η, αναζήτησε τρόπους ανανέωσης χωρίς να ανατρέψεις την καθημερινότητα.

Λέων: Παρότι η μέρα έχει δυσκολίες, με λίγη υπομονή θα δεις πρόοδο. Ο Ερμής βοηθά σταδιακά να λυθούν θέματα που αφορούν έρωτα, χόμπι, σπίτι ή φιλικές σχέσεις.

Σήμερα κράτα χαμηλές προσδοκίες και μην επιμείνεις σε αποφάσεις που χρειάζονται χρόνο. Η αντίθεση Αφροδίτης – Ουρανού μπορεί να φέρει ανασφάλεια σε τομείς όπου νιώθεις εγκλωβισμένος/η, όμως οι ανατροπές δείχνουν τι πρέπει να αλλάξει.

Παρθένος: Τις επόμενες μέρες θα δεις εμπόδια να υποχωρούν και οι επικοινωνίες με την οικογένεια να βελτιώνονται. Σήμερα όμως είναι καλύτερο να αποφύγεις μεγάλες αποφάσεις.

Η μέρα μπορεί να φέρει απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά των άλλων. Αν νιώθεις στασιμότητα σε σπουδές ή σχέσεις, ίσως ήρθε η ώρα για μια ήπια ανανέωση. Μείνε μακριά από υπερβολές και δες τα γεγονότα όταν ηρεμήσουν.

