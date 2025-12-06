Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Οι επαφές σου σήμερα είναι θετικές και ίσως λάβεις καλά νέα ή μια λύση σε ένα παλιό ζήτημα.

Αργότερα, απόφυγε τις υπερβολές και τις αμφιβολίες που σε κάνουν να διστάζεις. Εστίασε σε ό,τι σου προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια.

Δίδυμοι: Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις αποδίδουν καρπούς. Είναι μια καλή στιγμή να οργανώσεις σχέδια που αφορούν χρήματα ή εργασία.

Προς το τέλος της ημέρας μπορεί να θελήσεις «περισσότερα» απ’ όσα χρειάζεται, χάνοντας το παρόν. Λογική, όχι παρορμητικότητα.

Καρκίνος: Η δημιουργικότητα και η επικοινωνία σου σήμερα είναι στα καλύτερά τους. Ωστόσο, προς το απόγευμα απόφυγε να φορτώσεις το πρόγραμμά σου ή να αντιδράσεις υπερβολικά σε μικροεντάσεις.

Μην πιέζεις καταστάσεις-άφησέ τες να ωριμάσουν.

Λέων: Η μέρα ξεκινά με καθαρές σκέψεις και ανεβασμένη διάθεση. Βλέπεις ένα προσωπικό θέμα πιο καθαρά και αυτό σε ανακουφίζει.

Αργότερα, όμως, πρόσεξε τις υπερβολές και μην επιμένεις σε παλιά ζητήματα. Μην αφήσεις την ένταση των άλλων να σε παρασύρει.

Παρθένος: Η επικοινωνία ρέει αρμονικά και οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση, φέρνοντας ευκαιρίες.

Το απόγευμα, όμως, κράτησε μέτρο: μη δεσμεύεσαι σε περισσότερα από όσα μπορείς να υποστηρίξεις και μην επιμένεις σε κάτι που ίσως πρέπει απλά να το αφήσεις πίσω.

