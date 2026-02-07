Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η προσωπική σου ζωή και οι συναισθηματικές σου ανάγκες ζητούν χώρο και φροντίδα. Μπορεί να νιώθεις εσωτερική αποδιοργάνωση ή πίεση, που σε οδηγεί σε υπερβολές σε σκέψεις, λόγια ή υποσχέσεις. Πρόσεξε τις υψηλές προσδοκίες και άκουσε τη διαίσθησή σου.

Έχεις υπάρξει ιδιαίτερα δραστήριος/α το τελευταίο διάστημα και τώρα χρειάζεσαι χρόνο χαλάρωσης και ψυχικής απόστασης για να ξεκαθαρίσεις αποφάσεις. Αργότερα, η ανάγκη για επαφή με τους άλλους δυναμώνει, μαζί με την επιθυμία για ουσιαστικές και βαθιές συζητήσεις.

Δίδυμοι: Η μέρα δεν ενδείκνυται για αγορές ή οικονομικές δεσμεύσεις, καθώς υπάρχει τάση για υπερβολή και παραπληροφόρηση. Ο ρυθμός είναι έντονος και κατά στιγμές αγχωτικός, ιδιαίτερα σε επαγγελματικά θέματα, όπου χρειάζεται προσοχή στα λόγια και στις διατυπώσεις.

Καθώς προχωρά η μέρα, νιώθεις μεγαλύτερη ικανοποίηση μέσα από πρακτικές ασχολίες και οργάνωση. Η ανάγκη να βοηθήσεις ή να βάλεις τάξη στη ζωή σου, ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες, σε ηρεμεί.

Καρκίνος: Σε νοητικό επίπεδο αναζητάς περισσότερο νόημα και κατανόηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχεις όλες τις απαντήσεις. Η μέρα σε καλεί να ξεκουράσεις το μυαλό σου και να δεις τα πράγματα με περισσότερη απόσταση.

Αργότερα, η Σελήνη στον πέμπτο οίκο σου ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη χαρά και την ανάγκη να εκφραστείς. Είναι ιδανική στιγμή για να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου και να κάνεις κάτι που σε γεμίζει συναισθηματικά.

Λέων: Υπάρχει κίνδυνος υπερβολής ή παρερμηνείας όσων λέγονται — ή όσων δεν λέγονται — κάτι που μπορεί να σε επιβαρύνει ψυχολογικά. Αν όμως συγκρατήσεις αυτή την τάση, η μέρα σε βοηθά να αποκτήσεις καθαρότερη προοπτική και να σκεφτείς πιο ουσιαστικά.

Αργότερα, η Σελήνη στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας σε ωθεί να αποσυρθείς και να αναζητήσεις ηρεμία. Η ανάγκη για γαλήνη και συναισθηματική ασφάλεια γίνεται πιο έντονη.

Παρθένος: Η αισιοδοξία μπορεί να σε οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις, γι’ αυτό καλό είναι να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις σήμερα. Υπάρχει μια ανήσυχη ανάγκη να αξιοποιήσεις περισσότερα, που όμως μπορεί να φέρει υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου.

Προτίμησε να δεις τη μεγάλη εικόνα και άφησε τις λεπτομέρειες για άλλη στιγμή. Αργότερα, η Σελήνη στον τρίτο οίκο σου ενισχύει τη μάθηση, την περιέργεια και τη διάθεση για πνευματικά ρίσκα που αποδίδουν.

