Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά με τα δικά σου πρόσωπα ή σε ωθεί να φροντίσεις το σπίτι και ότι θεωρείς “ασφαλές”. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να μείνεις λίγο μακριά από έντονες επαφές. Αν είσαι σε σχέση, μια ήρεμη βραδιά κάνει θαύματα.

Δίδυμοι: Έχεις ανάγκη από κίνηση, επικοινωνία και ποικιλία. Η μέρα σου φέρνει κόσμο, μηνύματα, φλερτ και ανατροπές. Αν ανοιχτείς σε νέα άτομα ή ιδέες, μπορεί να βρεις κάτι που σε εμπνέει. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να αλλάξει ευχάριστα το πρόγραμμά σου.

Καρκίνος: Είσαι πιο πρακτικός/ή σήμερα και θέλεις να τακτοποιήσεις κάτι που σε απασχολεί καιρό. Έχεις και μια εσωτερική επιθυμία να νιώσεις χρησιμότητα. Στα ερωτικά, αν αισθάνεσαι παραμελημένος/η, μην το καταπίνεις – πες το ήρεμα και ξεκάθαρα.

Λέων: Η μέρα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου. Είσαι πιο σίγουρος/η, εκφραστικός/ή και θελκτικός/ή. Ιδανική στιγμή για να διασκεδάσεις, να δημιουργήσεις ή να τραβήξεις την προσοχή κάποιου/ας που σε ενδιαφέρει. Αν το νιώσεις, δείξ’ το.

Παρθένος: Νιώθεις την ανάγκη να προστατέψεις την ψυχή σου από θόρυβο και εξωτερικές πιέσεις. Αν κάνεις χώρο για σιωπή και ξεκούραση, θα πάρεις απαντήσεις χωρίς να τις κυνηγήσεις. Μια σκέψη ή ένα όνειρο ίσως σου αποκαλύψει κάτι σημαντικό.

