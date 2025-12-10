Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα ενισχύει την πίστη σου σε φιλίες, συμμαχίες και στόχους. Κάποια πράγματα παραμένουν ρευστά, όμως νιώθεις πιο σίγουρος/η για το πού να επενδύσεις την ενέργεια και την εμπιστοσύνη σου.

Ένα παλιό σχέδιο ή μια φιλική σχέση μπορεί να αναζωπυρωθεί. Καθώς πλησιάζεις στο τέλος αυτής της μακράς διέλευσης του Ποσειδώνα στον κοινωνικό σου τομέα, σήμερα δώσε προσοχή σε παρεξηγήσεις ή διαφορές απόψεων.

Δίδυμοι: Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα δίνει ώθηση σε ένα επαγγελματικό θέμα που είχε «κολλήσει». Ξαναβρίσκεις την πίστη στις δυνατότητές σου και στη γενικότερη πορεία σου.

Δεν χρειάζεται απόλυτη σαφήνεια για να προχωρήσεις – η διαίσθησή σου λειτουργεί σωστά. Μέχρι τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται αυτή η απαιτητική φάση, βοηθώντας σε να απομακρυνθείς από άκαμπτες προσδοκίες. Σήμερα, πρόσεξε την αφηρημάδα και μικρά απρόοπτα.

Καρκίνος: Με την ορθή πορεία του Ποσειδώνα ενισχύεται η πίστη σου στον εαυτό σου, ενώ θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών διαδικασιών κινούνται πιο ομαλά.

Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις· σημασία έχει ότι επιστρέφει η έμπνευση. Από τον Ιανουάριο ο Ποσειδώνας ολοκληρώνει οριστικά το πέρασμά του από τον πνευματικό σου τομέα. Σήμερα πρόσεξε τις νοητικές αποσπάσεις και την κατακερματισμένη σκέψη.

Λέων: Η ορθή πορεία του Ποσειδώνα σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις οικονομικά και προσωπικά όρια. Η σύγχυση μειώνεται και βρίσκεις ρυθμό, ακόμη κι αν δεν βλέπεις πλήρως το τελικό αποτέλεσμα.

Μέχρι τον Ιανουάριο κλείνει αυτή η μακρά περίοδος επεξεργασίας σε θέματα οικειότητας, εξαρτήσεων και κοινών πόρων. Σήμερα ίσως υπάρξουν εντάσεις ή αλλαγές σχεδίων, που όμως οδηγούν σε μεγαλύτερη διαύγεια.

Παρθένος: Με την ορθή πορεία του Ποσειδώνα νιώθεις ξανά έμπνευση σε μια σχέση ή συνεργασία. Βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις και πώς μπορεί να βελτιωθεί η μεταξύ σας δυναμική.

Μέχρι τον Ιανουάριο ολοκληρώνεται αυτή η περίοδος που σε δίδαξε πολλά για τα όρια και την εμπιστοσύνη. Σήμερα απέφυγε παρορμητικές κινήσεις σε επικοινωνία, οικονομικά και αισθηματικά.

