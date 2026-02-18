Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Ήλιος στον κοινωνικό σου τομέα έως τις 20 Μαρτίου ενισχύει τη σύνδεση με φίλους, ομάδες και κοινότητες. Είναι μια περίοδος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμμετοχή σε ομαδικές προσπάθειες σου προσφέρει ικανοποίηση και θετική ενέργεια. Σήμερα, η επικοινωνία με φίλους είναι ιδιαίτερα ουσιαστική και μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων ή να ανοίξει δρόμους για πρόοδο.

Δίδυμοι: Με τον Ήλιο στον τομέα της καριέρας και της φήμης σου έως τις 20 Μαρτίου, η προσοχή στρέφεται στην εργασία, την απόδοση και τις ευθύνες. Είναι περίοδος αυξημένης ορατότητας και λογοδοσίας, κατάλληλη για να ξεχωρίσεις και να ενισχύσεις τα κίνητρά σου.

Σήμερα, ο συνδυασμός μάθησης και εργασίας μπορεί να φέρει ιδέες που κάνουν την πρακτική πλευρά της ζωής πιο ενδιαφέρουσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Ο Ήλιος στον τομέα της περιπέτειας και της γνώσης έως τις 20 Μαρτίου σε ενθαρρύνει να εξερευνήσεις νέους ορίζοντες και να ξεφύγεις από τη ρουτίνα.

Αναζητάς έμπνευση και νέες εμπειρίες. Σήμερα, η εστίαση στις προτεραιότητές σου βοηθά να προχωρήσεις σε ουσιαστική εργασία και σε σημαντικές συζητήσεις.

Λέων: Με τον Ήλιο στον τομέα της οικειότητας έως τις 20 Μαρτίου, δίνεις έμφαση στη βαθύτερη σύνδεση, την προσωπική μεταμόρφωση και την ανάπτυξη.

Η ειλικρίνεια με τον εαυτό σου είναι απαραίτητη. Σήμερα, συζητήσεις μπορούν να σε ενθαρρύνουν και να σε βοηθήσουν να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά.

Παρθένος: Ο Ήλιος στον τομέα των σχέσεών σου έως τις 20 Μαρτίου ενισχύει τη συνεργασία και τη συντροφικότητα.

Είναι περίοδος για νέα ξεκινήματα ή για ενδυνάμωση μιας υπάρχουσας σχέσης. Σήμερα, οι συζητήσεις είναι παραγωγικές και οι αποφάσεις για δημιουργικά σχέδια φαίνεται να αποδίδουν.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.