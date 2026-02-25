Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η προσοχή σου στρέφεται στην ασφάλεια, τα οικονομικά και ό,τι σε κάνει να νιώθεις άνετα. Ξεκαθαρίζεις τις ανάγκες σου και βλέπεις πρόοδο σε στόχους, κάτι που σε ικανοποιεί.

Ωστόσο, πρόσεξε την καχυποψία και τις εμμονικές σκέψεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις. Μην πιέζεις καταστάσεις και απόφυγε σημαντικές αποφάσεις. Κράτησε πρακτική στάση και δώσε χρόνο στα πράγματα να εξελιχθούν, χωρίς να μπεις σε παιχνίδια ελέγχου ή έντονες αντιδράσεις.

Δίδυμοι: Μικρές εντάσεις λειτουργούν ως αφορμή για ξεκαθαρίσματα. Χρειάζεσαι χρόνο για τον εαυτό σου και αποφόρτιση από την πίεση. Αντιμετώπισε όσα σε βαραίνουν και θα νιώσεις πιο δυνατός/η.

Υπάρχει ευκαιρία για συμφωνία ή λύση σε ένα παλιό θέμα. Εκφράζεσαι πιο θαρραλέα και δοκιμάζεις νέες ιδέες, όμως άφησε τις μεγάλες αποφάσεις για αργότερα ώστε να αποφύγεις λάθη ή παρεξηγήσεις.

Καρκίνος: Αντιλαμβάνεσαι εύκολα τα κρυμμένα μηνύματα γύρω σου και αυτό σε κάνει πιο εσωστρεφή. Αν κάτι σε βαραίνει, αξίζει να το δεις σε βάθος αντί να το αποφύγεις. Η μέρα ευνοεί την αποστασιοποίηση, την ξεκούραση και την εσωτερική ισορροπία.

Πάρε χρόνο για τον εαυτό σου και φρόντισε την ψυχική σου ηρεμία. Η ησυχία θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις σου και να ανακτήσεις δυνάμεις.

Λέων: Η κοινωνική σου διάθεση ενισχύεται και αναζητάς έμπνευση μέσα από ανθρώπους και ιδέες. Απόφυγε όμως να αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς.

Υπάρχει δυνατότητα λύσης σε ένα πρακτικό ζήτημα, ενώ στις σχέσεις μπορεί να υπάρξει πείσμα. Μίλα ξεκάθαρα ή περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Προστάτευσε τον νου σου από την αρνητικότητα και κράτησε μόνο σκέψεις που σε ενδυναμώνουν.

Παρθένος: Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται μέσα από τη δουλειά, τους στόχους και τη φροντίδα της καθημερινότητας. Είσαι παραγωγικός/ή και αφοσιωμένος/η, όμως μικρά θέματα μπορεί να σε αγχώσουν περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται.

Οι εντάσεις δείχνουν βαθύτερα ζητήματα, κυρίως στις σχέσεις. Αναγνώρισε τι χρειάζεται αλλαγή και κάνε πρακτικά βήματα βελτίωσης. Η ψυχραιμία θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις τη μέρα δημιουργικά.

