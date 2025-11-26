Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα ευνοεί συζητήσεις με ουσία και πρακτικές συμβουλές. Βλέπεις καταστάσεις πιο καθαρά και μπορείς να πάρεις ώριμες αποφάσεις. Στις σχέσεις επικρατεί σταθερότητα, εμπιστοσύνη και ανάγκη για συναισθηματική ασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στοργή εκφράζεται μέσα από πράξεις και κοινές απολαύσεις.

Δίδυμοι: Ασχολείσαι με τεχνικές που βελτιώνουν σώμα και πνεύμα, ενώ συνεργάζεσαι πιο εύκολα με τους άλλους.

Αναγνωρίζεις την αξία όσων έχεις γύρω σου και επικεντρώνεσαι σε δουλειές και στόχους υγείας. Η μέρα σε βοηθά να βάλεις προτεραιότητες και να νιώσεις οργανωμένος/η.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Το πρώτο μισό της ημέρας νιώθεις πιο αισιόδοξος/η και πιο κοντά στους ανθρώπους γύρω σου. Ρομαντικές ή δημιουργικές στιγμές σε ανεβάζουν. Αργότερα στρέφεσαι σε πρακτικά θέματα και στην ολοκλήρωση σχεδίων.

Θέλεις σταθερά βήματα και δραστηριότητες που σου μαθαίνουν κάτι. Μια ιδέα ή έργο μπορεί σήμερα να πάρει μορφή.

Λέων: Η μέρα σε γυρίζει στο σπίτι, την άνεση και το αίσθημα ασφάλειας. Η μετριοπάθεια και η σταθερότητα ανταμείβονται. Μπορεί να συνδεθείς με χρήσιμους ανθρώπους ή πληροφορίες και να δεις την ομορφιά της σοφίας και της υπομονής.

Οι οικογενειακές υποθέσεις κυλούν ομαλά και αναζητάς οτιδήποτε σου προσφέρει σταθερότητα.

Παρθένος: Οι συνεργασίες εξελίσσονται ομαλά και η έμπνευση αυξάνεται. Οι αλληλεπιδράσεις είναι ισορροπημένες και ανακουφιστικές.

Σε ελκύουν άτομα ώριμα και αξιόπιστα. Είναι καλή στιγμή για μάθηση, ανταλλαγή ιδεών και ενίσχυση γνώσεων. Ιδέες που είχες καιρό αρχίζουν να υλοποιούνται.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.