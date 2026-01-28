Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο Ήλιος κινείται στον δέκατο ηλιακό σου οίκο έως τις 18 Φεβρουαρίου, ευνοώντας την αναγνώριση των στόχων και των φιλοδοξιών σου. Τα ένστικτά σου για πρόοδο είναι δυνατά και οι άλλοι παρατηρούν την απόδοσή σου.

Πρόκειται για περίοδο αυξημένης προβολής αλλά και ευθυνών. Σήμερα, με τη συνάντηση Ήλιου και Εστίας, αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες με φυσικό τρόπο και νιώθεις βαθιά αφοσίωση σε έναν στόχο, μια ομάδα ή ένα έργο.

Δίδυμοι: Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή μια επιδίωξη σε κινητοποιεί έντονα. Η ανάγκη να αφιερωθείς με περισσότερη καρδιά στη μάθηση, στη γνώση ή σε όσα μοιράζεσαι με τους άλλους είναι έντονη.

Η Σελήνη στο ζώδιό σου εναρμονίζεται με Ήλιο, Ερμή και Αφροδίτη, διευκολύνοντας την αυτοέκφραση, τη συνεργασία και τη γοητεία σου. Είναι ιδανική στιγμή για πνευματική ανανέωση, συζητήσεις, ταξίδια, σπουδές ή δραστηριότητες που ανοίγουν ορίζοντες.

Καρκίνος: Υπάρχει αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσεις ένα ζήτημα και να το φτάσεις μέχρι τέλους. Είναι επίσης στιγμή να δώσεις ή να λάβεις σταθερή υποστήριξη. Η Σελήνη ενισχύει την εστίαση στον εσωτερικό σου κόσμο και σε όσα κινούνται παρασκηνιακά.

Αφιερώνοντας σκέψη και φροντίδα σε έναν στόχο, μια σχέση ή ένα έργο, μπορείς να νιώσεις έντονο σκοπό και πάθος. Άνθρωποι και καταστάσεις που βοηθούν στη θεραπεία, τη βελτίωση και τη μεταμόρφωσή σου σε έλκουν ιδιαίτερα.

Λέων: Η προσοχή σου στρέφεται σε μια σημαντική σχέση ή σε ένα πρόσωπο της ζωής σου. Είναι δυνατή μέρα για αφοσίωση, υποστήριξη και ουσιαστική επικοινωνία. Μπορείς να ξεπεράσεις μια δύσκολη στιγμή μέσα από συζήτηση και συνεργασία.

Προσελκύεις πρόθυμους και ευγενικούς ανθρώπους, ενώ διευκολύνονται οι συμφωνίες και οι διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, ενισχύεται η σύνδεση με τους προσωπικούς σου στόχους και η σχέση με τον εαυτό σου, κάτι που μπορείς να βελτιώσεις συνειδητά.

Παρθένος: Η μέρα προσφέρεται για να αξιοποιήσεις το κίνητρό σου και να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου. Υπάρχει διάθεση να λύσεις προβλήματα, να οργανωθείς και να φροντίσεις την ευεξία σου. Δείχνεις αφοσίωση στην εργασία, στις υποχρεώσεις και στην προσφορά βοήθειας.

Η πρακτική καλοσύνη και η ουσιαστική υποστήριξη βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, ευνοείται η αρμονία στο εργασιακό περιβάλλον και στις ρουτίνες σου, ενώ μπορεί να προκύψουν και κοινωνικές ευκαιρίες μέσα από την επιδίωξη των στόχων σου.

