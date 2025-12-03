Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

zΤι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Οι σημερινές ενέργειες τονίζουν την ανάγκη για σταθερά θεμέλια. Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε ωθεί να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Αργότερα στρέφεις την προσοχή σου σε θέματα πόρων και ασφάλειας.

Με την Αφροδίτη στον όγδοο οίκο μέχρι τις 24, μπαίνεις σε μια περίοδο βαθύτερης συναισθηματικής κατανόησης. Γίνεσαι πιο στρατηγικός/ή τόσο στα οικονομικά όσο και στην αγάπη. Μια σχέση μπορεί να ενισχυθεί μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Είναι καλός κύκλος για να απλουστεύσεις οικονομικά ή συναισθηματικά βάρη.

Δίδυμοι: Σήμερα ωφελείσαι από περισσότερη οργάνωση και μικρές δομές. Οι άλλοι εκτιμούν την υπευθυνότητά σου, αλλά έχεις ανάγκη και από στιγμές χαλάρωσης. Αργότερα η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου, κάνοντάς σε πιο κοινωνικό/ή και εκφραστικό/ή.

Με την Αφροδίτη στον τομέα των σχέσεων μέχρι τις 24, βλέπεις τους άλλους με πιο θετική ματιά και επιδιώκεις αρμονία. Είναι περίοδος εξισορρόπησης και όμορφων συνεργασιών, όπου είσαι πιο διαλλακτικός/ή και ανοιχτός/ή στον διάλογο.

Καρκίνος: Οι διελεύσεις ευνοούν τους δεσμούς και την αυθεντική έκφραση. Έχεις τη δύναμη να προωθήσεις στόχους με πειθαρχία και συνέπεια. Αργότερα αναζητάς ηρεμία, ιδιωτικότητα και εσωτερική ισορροπία.

Με την Αφροδίτη στον έκτο οίκο μέχρι τις 24, βρίσκεις χαρά στη ρουτίνα, στην οργάνωση, στη φροντίδα και στην εργασία. Ευκαιρίες μπορεί να έρθουν μέσα από την καθημερινότητά σου. Οι σχέσεις ωφελούνται από πρακτικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Λέων: Έχεις πρακτική διάθεση και εστιάζεις σε μακροπρόθεσμους στόχους· η υπομονή σου αποδίδει. Με την Αφροδίτη στον τομέα της χαράς μέχρι τις 24, μπαίνεις σε μία από τις πιο ευχάριστες περιόδους της χρονιάς όσον αφορά τη δημιουργικότητα, τον ρομαντισμό και το παιχνίδι.

Ο προσωπικός σου μαγνητισμός αυξάνεται και βρίσκεις μεγαλύτερη ικανοποίηση σε χόμπι και δραστηριότητες που σε εκφράζουν.

Παρθένος: Είναι καλή μέρα για δομημένες συζητήσεις ή για να κατανοήσεις καλύτερα κάποιον μέσα από ανταλλαγή απόψεων. Μπορείς να λύσεις ένα παλιό ζήτημα και να νιώσεις πιο ελεύθερος/η συναισθηματικά.

Η ανάγκη για νοητική εξερεύνηση είναι έντονη. Με την Αφροδίτη στον οικιακό τομέα μέχρι τις 24, προτιμάς την ηρεμία, προστατεύεις το συναίσθημά σου και γίνεσαι πιο προσεκτικός/ή στις σχέσεις. Οι δεσμοί με οικογένεια και οικείους βελτιώνονται, ενώ βρίσκεις περισσότερη άνεση και ασφάλεια στο σπίτι.

